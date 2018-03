Thomas Goiginger traf zwei Mal. Bild: GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber (GEPA pictures) Sport Fußball 3:0 - Beendete der LASK Pfeifenbergers Amtszeit beim WAC? WOLFSBERG. Nach zuletzt zwei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga war der LASK Sieg in Wolfsberg gnadenlos effizient. Zwei Tore von Thomas Goiginger und ein Treffer von Samuel Tetteh könnten WAC-Trainer Heimo Pfeifenberger den Job kosten. Von nachrichten.at, 10. März 2018 - 20:32 Uhr

Der LASK präsentierte sich nicht nur im Abwehrverhalten stabil, sondern auch in der Offensive eiskalt: Nach einem Fehler von Dominik Frieser legte Samuel Tetteh in der 24. Minute für Thomas Goiginger auf und der bald 25-Jährige brachte die Gäste mit ihrem ersten Torschuss in Führung. Zwölf Minuten später schlug Goiginger erneut zu - diesmal war der Offensivspieler wieder nach Tetteh-Vorlage aus kurzer Distanz erfolgreich.

Danach mühte sich der WAC vergeblich, der Partie doch noch eine Wende zu geben. Der LASK hatte das Geschehen stets im Griff. Torhüter Pavao Pervan musste nur ein einziges Mal rettend eingreifen, als Daniel Offenbacher aus 35 Metern schoss.

3:0 hätte nicht zählen dürfen

In der 67. Minute machte der LASK alles klar. Zunächst wurde ein Schuss von Joao Victor abgeblockt, wenige Sekunden später kam es im Strafraum zu einem Kopfballduell zwischen Goiginger und Nemanja Rnic. Tetteh übernahm den abspringenden Ball direkt und traf dabei den im Abseits stehenden Goiginger - erst dadurch fand das Spielgerät den Ball ins Tor. Der Treffer hätte nicht zählen dürfen, das Schiedsrichterteam übersah aber die Ballberührung Goigingers.

Der LASK hätte aber wohl auch ohne diesen umstrittenen Treffer einen ungefährdeten Sieg eingefahren, zu harmlos agierte der WAC während der gesamten Spielzeit. Immerhin liegen die Lavanttaler zehn Runden vor Schluss weiterhin komfortable zehn Punkte vor St. Pölten. Der LASK liegt nun als Tabellenfünfter nur noch jeweils einen Zähler hinter dem Vierten Admira und dem Dritten Rapid.

Meinungen

Heimo Pfeifenberger (WAC-Trainer): "Wir waren von Anfang an voll da. Wir haben gewusst, dass wir nicht zu vielen Chancen kommen werden. Die ersten zwei Gegentore sind aus dem Nichts entstanden und haben uns das Genick gebrochen. Ich habe nach wie vor Vertrauen zur Mannschaft und gehe davon aus, dass ich nächste Woche gegen Rapid auf der Bank sitzen werde."

Oliver Glasner (LASK-Trainer): "Wir haben den WAC zu langen Bällen gezwungen und versucht, flach in die Tiefe zu spielen. So sind uns auch die ersten zwei Tore gelungen. Mit den beiden Toren im Rücken war das Spiel natürlich einfacher."

"Wir haben den WAC zu langen Bällen gezwungen und versucht, flach in die Tiefe zu spielen. So sind uns auch die ersten zwei Tore gelungen. Mit den beiden Toren im Rücken war das Spiel natürlich einfacher." Dietmar Riegler (WAC-Präsident): "Vom Ergebnis bin ich enttäuscht, spielerisch war die Partie bis zum 0:1 nicht so schlecht von uns. Man hat gesehen, dass die Burschen Willen und Einsatz haben. Zwei Eigenfehler haben uns wieder auf die Verliererstraße gebracht." Zur Trainerfrage: "Es ist alles noch zu früh. Dass die Situation immer schwieriger wird, ist klar. Ich muss mir alles in den nächsten Tagen durch den Kopf gehen lassen. Es wird intensive Gespräche geben, dann wird man sehen, was rauskommt. Man muss den anderen Mannschaften Danke sagen, dass sie sich gegen St. Pölten voll reinhauen."

