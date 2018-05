Der LASK verlor in Mattersburg. Bild: gepa Sport Fußball 1:2 - LASK verpasste den Aufsteiger-Rekord MATTERSBURG. Der LASK kassierte zum Saisonabschluss in Mattersburg die vierte Niederlage in Serie. 27. Mai 2018 - 19:48 Uhr

Mattersburg begann stürmisch, René Renner hatte schon nach 30 Sekunden die Chance auf die 1:0-Führung. Nachdem er LASK-Abwehrchef Gernot Trauner den Ball stibitzt hatte, musste Alexander Schlager im LASK-Tor beim Schuss sein ganzes Können aufbieten. In den folgenden knapp 30 Minuten war dann der LASK spielbestimmend.

Vor dem gegnerischen Tor machten die Athletiker aber zu wenig aus ihren spielerischen Vorteilen. In der 13. Minute vereitelte Markus Kuster eine Möglichkeit von Samuel Tetteh, der wenig später nach einem Eckball über das Tor schoss. Ebenfalls nach einem Eckball wurde auf der Gegenseite bei einem Kopfball von Cesar Ortiz (30.) die zweite Mattersburg-Chance notiert. Dem Spanier fehlte es aber an Nachdruck.

Neun Minuten später machten es die Burgenländer besser. Den Schuss des freistehenden Smail Prevljak parierte LASK-Torhüter Alexander Schlager, der anstelle vom Pavao Pervan zum Einsatz kamn, noch, Markus Pink musste nur noch abstauben. Gleich nach Wiederbeginn erhöhte Mattersburg aus einem Konter. Prevljak flankte, Gruber vollendete per Volley von der Strafraumgrenze. Joao Victor erzielte nach einem Dribbling an der Strafraumgrenze das 1:2 aus Sicht des LASK, zu mehr reichte es aber nicht mehr.

Zwei Punkte fehlen auf Altach

Der LASK verpasste durch die Niederlage den Rekord eines Bundesliga-Aufsteigers. Altach schaffte in der Saison 2014/15 59 Punkte, die Oberösterreicher kamen in der nun beendeten Spielzeit auf 57 Zähler. Unter dem Strich war es eine grandiose Saison, der vierte Platz steht schon seit zwei Wochen fest. Damit beginnt die kommende Spielzeit für den LASK mit der zweiten Runde in der Europa-League-Qualifikation.

