Salzburg verlängerte mit Trainer Rose vorzeitig bis 2020

SALZBURG. Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit Erfolgstrainer Marco Rose vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Ende Mai 2020 verlängert.

Dies gab der Fußball-Bundesligist am Montagnachmittag bekannt. Unter dem 41-jährigen Rose hatte Salzburg diese Saison souverän die Titelverteidigung in der Liga geschafft und war in der Europa League bis ins Halbfinale vorgestoßen.

Der ursprüngliche Vertrag des Deutschen wäre noch bis Saisonende 2018/19 gelaufen. Rose, der vor seinem Engagement bei den Profis schon erfolgreich im Nachwuchs von Red Bull gearbeitet hatte, wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit einem Wechsel in die deutsche Bundesliga in Verbindung gebracht.

1 Kommentar beisser (6456) 28.05.2018 17:04 Uhr Seit mehreren Wochen predige ich schon geduldig, dass Marco Rose in Salzburg bleiben wird. Na, wo sind denn jetzt all jene, die immer wieder vom "logischen Nachfolger" von Hasenhüttl bei RB Leipzig gefaselt haben.

Nix war logisch. Zuviel sprach einfach DAGEGEN !

Rose selbst hatte immer beteuert in Salzburg bleiben zu wollen.

Rose ist/war nie eine Marionette im Red Bull Gefüge.

Rose ist künftig bestimmt nicht auf einen Job bei einem Klub aus dem Dosenimperium angewiesen. Dazu hat er einen zu guten Ruf.

Keiner der bisherigen Trainer-Kandidaten bei Leipzig wollte sich den alles erdrückenden Über-Sportchef Ragnick antun.

Zudem fehlt Rose mit nur 2 Jahren im "Erwachsenenfußball"

(2012/13 Lok Leipzig in der Regionalliga und 2017/18 Salzburg) bestimmt noch die nötige Erfahrung für die Deutsche Bundesliga. Noch dazu bei diesen Erwartungen bei Leipzig.

Stöger und Hütter haben es ja perfekt vorgemacht. Die DBL muß man erwarten können ! Antwort schreiben

