Rieder campen in Spanien, Abgänge bei Blau-Weiß

LINZ. Für die Innviertler geht es nach dem abgesagten Türkei-Camp in der Frühjahrsvorbereitung nach Murcia.

Erbek bald im Blau-Weiß-Trikot? Bild: GEPA pictures/ Felix Roittner

Die Kicker der OÖ-Profiteams Ried, LASK und Blau-Weiß Linz befinden sich seit Tagen in der fußballfreien Weihnachtspause – für die Sportchefs der Klubs ist aber keine Zeit zum Verschnaufen. Auch im Unterhaus kommt langsam Bewegung in die Wechselbörse.

SV Guntamatic Ried: Von 26. Jänner bis 2. Februar absolvieren die Innviertler Kicker das winterliche Trainingslager im spanischen Murcia. Ursprünglich wäre – wie schon in den vergangenen Jahren – eine Reise in das türkische Belek geplant gewesen. Aufgrund der Terrorgefahr sagte der Bundesligist dieses Trainingslager jedoch ab. Noch vor Weihnachten soll das Alternativ-Trainingslager in Spanien fixiert sein.

LASK Linz: Bis auf die Vertragsverlängerung zu Beginn dieser Woche von Mittelfeld-Ass Peter Michorl – der 21-Jährige verlängerte bis 2019 – ist beim schwarz-weißen Erste-Liga-Winterkönig alles ruhig.

Blau-Weiß Linz: Beim Tabellenschlusslicht der zweithöchsten Spielklasse kommt langsam Bewegung in das Winter-Transferkarussell. Simon Abraham, Florian Krennmayr und Fabian Schnabel werden den Verein verlassen. Abraham und Krennmayr gehen aus beruflichen Gründen in die OÖ-Liga, haben sich gestern mit WSC/Hertha Wels geeinigt. Schnabel ist bei den Drittligisten St. Florian und Grieskirchen im Gespräch. Gleichzeitig arbeitet Sportchef David Wimleitner an der Verpflichtung neuer Spieler: Dabei soll es sich um den vereinslosen Harun Erbek als Abraham-Ersatz und Sommer-Trainingsgast Ibrahim Bingöl handeln. Der 23-jährige Bingöl steht gerade beim türkischen Drittligisten Keciörengücü unter Vertrag und gilt als Wunschspieler von Trainer Klaus Schmidt. Der BW-Coach arbeitete bereits in Kapfenberg und bei Austria Salzburg mit dem Mittelfeldspieler zusammen. Ein weiterer Ex-Schützling von Schmidt wäre ebenfalls gerade auf Vereinssuche: Kapfenbergs spanischer Stürmer Sergi Arimany (26).

Unterhaus: Hohe Wellen schlug der OÖN-Exklusivbericht, dass Christian Mayrleb Regionalligist Stadl-Paura verlässt und Trainer bei OÖ-Liga-Krösus Oedt wird. Mitte nächster Woche soll alles offiziell werden. Auch einige Spieler sind bei diesem Deal inkludiert. Ebenfalls aufgerüstet hat WSC/Hertha Wels: Neben Abraham und Krennmayr wurden auch Michl (St. Florian), Madlmayr und Sulimani (beide Grieskirchen) verpflichtet. Einen schmerzhaften Abgang gibt es bei Regionalligist Gurten: Josef Feichtinger geht zu Taufkirchen.

