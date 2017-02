OÖN-Exklusivbericht bestätigt: Schiemer ist neuer SV-Ried-Sportchef

RIED. Was die OÖNachrichten exklusiv avisiert haben, ist seit wenigen Minuten offiziell: Der neue Sportchef des Fußball-Bundesligisten SV Guntamatic Ried heißt Franz Schiemer. Der 30-Jährige wird Nachfolger von Stefan Reiter, von dem sich die Innviertler am Montag getrennt haben.

Franz „Fränky“ Schiemer heißt der neue Manager der SV Guntamatic Ried. Der ehemalige SV Ried-Kicker, 25-fache Nationalspieler und fünffache österreichische Meister tritt seinen Job in Ried am 13. Februar an.

Ried mit Schiemer als Reiters Erbe volles Risiko“, titelten die OÖN heute, Mittwoch, exklusiv. Die Anzeichen, dass der 30-Jährige das Erbe von Stefan Reiter antritt, verdichteten sich heute bereits in den Morgenstunden. Am späten Mittwoch-Vormittag verließ Schiemer, der für die SV Ried 56 Pflichtspiele bestritt und 2005 zu Austria Wien wechselte, die Geschäftsstelle des Innviertler Bundesligisten. Dem Vernehmen nach sollen die Vorstandsmitglieder Roland Daxl, Thomas Gahleitner und Karl Wagner bei diesem Gespräch dabei gewesen sein. Trainer Christian Benbennek vertritt die SV Ried heute bei der Auftaktpressekonferenz der Bundesliga in Salzburg.

Gute Laune: Franz Schiemer nach den Gesprächen mit dem SV Ried-Vorstand (Foto: Scharinger)

„Mit Fränky Schiemer kehrt der erfolgreichste Spieler, der je bei der SV Ried gespielt hat, zum Verein zurück. Er war der erste Rieder Akademiker, der es in den Profi-Fußball und dann bis in die Nationalmannschaft geschafft hat. Mit seinem großartigen Engagement und seinem Einsatzwillen verkörpert er zu 100 Prozent die Tugenden der SV Ried“, erklärt Roland Daxl, Geschäftsführer der SV Ried Fußball GmbH und SVR-Finanzvorstand.

„Für mich ist die SV Ried eine Herzensangelegenheit. Schon als kleiner Bub bin ich im alten Stadion an der Laufbahn gesessen und habe den Aufstieg in die Bundesliga mitverfolgt. Mit zehn Jahren bin ich zur SV Ried gekommen. Ich war der erste Absolvent der Akademie, der Profi-Fußballer geworden ist. Jetzt hat es mich wieder nach Ried zurückgezogen. Ich musste nicht lange überlegen und freue mich jetzt auf die nächsten Jahre in Ried“, sagt Fränky Schiemer, der in Ried einen Vertrag für drei Jahre unterschreibt. Zuvor hatte der Ex-Teamspieler aus Haag am Hausruck seinen Kontrakt mit dem Erste-Liga-Klub FC Liefering, bei dem er als Co-Trainer tätig gewesen war, aufgelöst.

Steckbrief Franz „Fränky“ Schiemer (Quelle: SV Ried)

Geboren am 21. März 1986 in Haag am Hausruck, verheiratet mit Eva, ein Sohn (Paul, 3 Jahre); Stationen als Spieler: Union Taufkirchen an der Trattnach (1992-96), SV Ried (1996-2005), FK Austria Wien (2005-09), FC Red Bull Salzburg (2009-14); Erfolge: fünf Meistertitel (1 x Austria Wien, 4 x Red Bull Salzburg), fünf Cup-Siege (2 x Austria Wien, 3 x Red Bull Salzburg), Meister mit der SV Ried in der 2. Liga (2005); 25 Einsätze in der österreichischen Nationalmannschaft; Station als Trainer: Co-Trainer FC Liefering (2016-17); absolviertes Masterstudium für Projekt- und Sportmanagement an der KMU Akademie Linz

