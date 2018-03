Heute deckt Foda seine Karten auf

KLAGENFURT. Fußball-Nationalteam: Das Länderspiel gegen Slowenien (20.45 Uhr, ORF eins live) als Wegweiser für die Zukunft - Alaba wird wohl auf der linken Seite beginnen

David Alaba bestreitet heute sein erstes Länderspiel unter der Führung des neuen Teamchefs Franco Foda. (Gepa) Bild: GEPA pictures

Heute Abend deckt ÖFB-Teamchef Franco Foda beim Länderspiel gegen Slowenien (Klagenfurt, 20.45 Uhr, ORF eins) erstmals im Jahr 2018 seine Karten auf. Mit welchem System und vor allem mit welchen Spielern auf welchen Positionen wird Foda starten? Das Spiel kann man auf jeden Fall auch als richtungsweisend für die Zukunft sehen. Die OÖN versuchen, die beiden wichtigsten Fragen zu beantworten:

Dreier- oder Vierer-Abwehrkette?

Alles spricht für eine Dreier-Abwehrkette. Vor allem, weil Foda hier die von ihm so geliebte und oft zitierte "Systemflexibilität" am besten ausspielen kann. In der Defensive wird die Dreier- zur Fünfer-Abwehr mit den Außenspielern Moritz Bauer und David Alaba, die auch bei ihren Vereinen beweisen, dass sie auf den Flügeln richtig Druck machen können. Diesen System-Wechsel im Spiel hat Foda auch beim SK Sturm Graz gerne in dieser Form praktiziert.

Alaba links oder im Zentrum?

Alles spricht dafür, dass Alaba nicht mehr im Zentrum gesetzt sein wird, sondern auf der linken Seite beginnen wird. Beim ersten Spiel unter Foda gegen Uruguay hatte der FC-Bayern-Spieler ja gefehlt. Auch gestern ließ sich Foda diesbezüglich zu keiner Stellungnahme hinreißen. Es wäre aber jene Lösung, in der weder der Trainer noch der Spieler zu sehr das Gesicht verlieren würde. Foda würde Rückenwind erhalten, weil er den FC-Bayern-Spieler aus dem Zentrum abzieht. Alaba würde auf der linken Seite im Mittelfeld in jedem Fall genügend Freiheiten für die Offensive haben und gefährliche Assists geben können. Und er kann auch unter Beweis stellen, dass dem Versprechen, sich der Mannschaft unterzuordnen, auch Taten folgen. Im Zentrum hat Foda deutlich mehr Optionen als auf der linken Seite.

Fodas Vorgabe für das heutige Länderspiel:

Vorsichtig will ÖFB-Teamchef Franco Foda das heutige Länderspiel gegen Slowenien bewerten. Natürlich sei es möglich, dass noch nicht alles wie gewünscht funktioniere. „Auch das ist normal mit den Veränderungen, die wir vornehmen.“

Es ist leicht möglich, dass Österreichs Team auch während der Partie das Spielsystem wechselt. Foda: „Wir wollen möglichst flexibel sein – im Spielsystem, aber auch bei der Ausrichtung.“ Bis gestern waren 17.000 Karten für das heutige Spiel verkauft.

