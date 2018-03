Tränen und Stille - Astoris bewegender Abschied

Selten sind 38.000 Zuschauer in einem ausverkauften Stadion so leise gewesen. Stille und Tränen prägten das Bild beim bewegenden Abschied des verstorbenen Kapitäns Davide Astori im restlos vollen „Stadio Artemio Franchi“ anlässlich des ersten Liga-Spiels von Fiorentina (1:0 gegen Benevento) am Sonntag.

Bewegende Szenen bei der Schweigeminute für Davide Astori. Bild:

Stille, als die beiden Mannschaften auf den Platz einmarschierten.

Stille, als auf der großen Leinwand das bewegende Lied des italienischen Musikstars Jovanotti, „La Terra degli Uomini“ eingespielt wurde.

Vor allem aber eine surreale Stille, als sich die Spieler von Fiorentina und Gegner Benevento sowie das Schiedsrichterteam gemeinsam aufstellten, um eine Schweigeminute für den vergangene Woche verstorbenen Kapitän abzuhalten, die viel länger als 60 Sekunden dauerte. „Capitano vero, uomo d‘altri tempi, Fiorentina per sempre. Frei übersetzt: Echter Kapitän, Mensch mit Werten einer längst vergangenen Zeit, für immer Fiorentina.“

Am Ende des Verlesens der Mannschaftsaufstellungen verkündete der Stadionsprecher unter frenetischem Applaus auch die „Nummer 13 - Davide Astori“. Bewegend auch die Spruchbänder der Fans. „Die Tränen einer gesamten Stadt, verbunden bis in alle Ewigkeit. Gute Reise, Kapitän!“

Die Mannschaft entrollte ein langes Transparent mit den Worten „Ciao Davide“. In der 13. Minute des Spiels wurde das Spiel in Anlehnung an Astoris Rückennummer 13 unterbrochen. Die gesamte Fiorentina-Fankurve „Fiesole“ hatte in einer Choreographie mit Fahnen in den Klubfarben violett und weiß „Davide 13“ geschrieben.

Die Klubkollegen schenkten ihrem Kapitän am Ende einen 1:0-Sieg. Vitor Hugo erzielte den entscheidenden Treffer nach 25 Minuten. Nach dem Treffer lief er in Richtung Ersatzbank, und salutierte aus Respekt vor Astori vor einem weißen Leibchen, welches das Bild des Kapitäns trug.

Nach dem Schlusspfiff gingen die meisten Spieler mit Tränen in den Augen zu Boden, ehe die Spieler zu den Fans in die Kurve marschierten, um den Schmerz zu teilen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema