Es ist Zeit, endlich wieder Salzburger Europacup-Geschichte zu schreiben!

SALZBURG. Europa League: 24 Jahre nach dem Einzug von Austria Salzburg ins Europacupfinale will RB Salzburg heute gegen Dortmund (21.05 Uhr, PULS4 live) eine Sensation schaffen

So jubelte Salzburgs Berisha in Dortmund. Bild: Reuters

Es ist Zeit, wieder einmal Salzburger Fußball-Europacup-Geschichte zu schreiben. Heute könnten die Fußballer von Red Bull Salzburg mit einem Sieg, einem Unentschieden oder sogar mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Dortmund ein ganz großes Kapitel anfügen. Nach dem 2:1 im Hinspiel in Deutschland ist heute (21.05 Uhr, PULS 4 live) in der längst ausverkauften Bullen-Arena alles möglich.

Und auch wenn es eigentlich verboten ist, die Salzburger Mannschaft mit jener von Austria Salzburg zu vergleichen, so erinnert doch alles ein bisschen an das Märchen von 1994. Tausende Menschen stellten sich damals vor dem Start des Internet-Zeitalters an, um Karten für die Europacup-Auftritte zu erhalten. Erst der Aufstieg im Elferschießen im Viertelfinale gegen Frankfurt, dann der Triumph über Karlsruhe im Halbfinale und schließlich das große Finale gegen Inter im Mailänder Meazza-Stadion. Die Fans strömten von Salzburg in Richtung Wien, weil nur das Ernst-Happel-Stadion die Publikumsmassen aufnehmen konnte. Heute wird Stefan Lainer versuchen, mit den Bullen die Stars von Dortmund zu stoppen. Vor 23 Jahren war es sein Vater Leo, der das Europacup-Wunder mit seinem Tor zum 1:0 gegen Sporting Lissabon im Achtelfinale erst einleitete und danach mit Top-Leistungen bis ins Finale fortsetzte. Er glaubt, so wie fast alle Salzburg-Legenden von damals, an den Aufstieg – und an eine Fortsetzung des Höhenfluges.

Besonders interessant ist das Spiel für Wolfgang Feiersinger, der einst 1994 direkt von Salzburg nach Dortmund wechselte. Feiersinger, der sich völlig vom Fußball zurückgezogen und jetzt als Hüttenwirt in den Bergen seine Ruhe gefunden hat: "Bei Dortmund fehlte zwar die Laufbereitschaft, aber ich habe selten eine so starke österreichische Mannschaft wie dieses Salzburg-Team im Hinspiel gesehen."

Auch Salzburgs Jahrhundertfußballer Heimo Pfeifenberger, heute Trainer in Wolfsberg, glaubt an die Bullen. "In Salzburg passt alles. Vom Trainerteam bis zum dritten Torhüter. Dortmund wird hoch stehen müssen, das kommt Salzburg entgegen."

"Erinnern mich an uns"

Auch Adi Hütter, der sich derzeit als Trainer von Young Boys Bern im Höhenflug befindet, vergleicht die Mannschaft von heute mit jener von 1994. "Vom Teamspirit über die jungen bissigen Spieler bis zur Courage erinnert mich vieles an damals. So wie Salzburg muss man sich erst einmal trauen, in Dortmund zu spielen."

Nur Torhüter Otto Konrad warnt: "Auch in der Qualifikation für die Champions League gegen Maccabi Haifa gingen wir mit einem 2:1 ins Rückspiel daheim. Die große Chance vor Augen, begannen die Nerven zu flattern. Dortmund wird sich sicher nicht ein zweites Mal so lethargisch präsentieren."

Die mutigste Ansage macht Franz Aigner, heute Trainer im Salzburger Unterhaus. "Salzburg schaltet Dortmund aus. Und dann können sie auch die Europa League gewinnen."

Salzburgs Trainer verspricht: "Wir werden angreifen"

Beim heutigen Spiel zwischen Red Bull Salzburg und Borussia Dortmund wird Angriff Trumpf sein. Die Gäste müssen nach dem 1:2 im Hinspiel sowieso riskieren. Aber auch Salzburgs Trainer Marco Rose versprach: „Wir werden angreifen. Es hätte keinen Sinn, gegen Dortmund das Ergebnis zu verwalten. Noch dazu spielen wir vor vollem Haus. Da wollen wir dem Publikum auch etwas bieten“, versprach der Trainer gestern. Rose dürfte dieselbe Startformation ins Rennen schicken.

Dortmunds Trainer Peter Stöger hat vor dem heutigen Spiel in der Offensive die Qual der Wahl. Michy Matshuayi, André Schürrle, Marco Reus und Mario Götze sind allesamt einsatzbereit. Stöger: „Wir müssen eine andere Spielweise an den Tag legen, um das alles zu reparieren. Natürlich ist es klar, dass die Ausgangslage in einem Spiel schwieriger ist, als wenn man zwei Spiele lang Zeit hat. Wir haben aber auch ein gesundes Selbstvertrauen. Wir haben zwar das Hinspiel verloren, sind aber auch in der Meisterschaft seit Mitte Dezember ungeschlagen.“

„Früher alle drei Wochen hier“

Das Spiel hat für Stöger einen besonderen Wert. „Natürlich ist es anders. Als Spieler und Trainer war ich ja gefühlt alle drei Wochen hier in Salzburg.“ Elfmeter hat er nicht trainieren lassen. „Das ist nach 120 Minuten Spielzeit sowieso reine Nervensache.“

