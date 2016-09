Enttäuschender Europa-League-Abend für Österreichische Clubs

Zwei Niederlagen und ein Remis hat der 2. Spieltag der Gruppenphase in der Europa League für die österreichischen Clubs gebracht.

Enttäuscht: Rapids Christoph Schösswendtner Bild: APA

Red Bull Salzburg hat am Donnerstag auch sein zweites Gruppenspiel in der Europa League verloren. Österreichs Double-Gewinner zog beim kriselnden deutschen Topclub Schalke 04 mit 1:3 (0:1) den Kürzeren. Für die Salzburger schaut es damit in der Gruppe I im Aufstiegsrennen schlecht aus. Zum ausführlichen Spielbericht.

Rekordmeister Rapid Wien hat am zweiten Spieltag die erste Niederlage kassiert. Den Hütteldorfern blieb am Donnerstag beim spanischen Topclub Athletic Bilbao eine Überraschung verwehrt, sie unterlagen im Estadio de San Mames nach einem Tor von Benat Etxebarria (59.) verdient 0:1. Da Genk gegen Sassuolo 3:1 gewann, halten in der Gruppe F alle Teams bei drei Punkten. Zum ausführlichen Spielbericht.

Als einzige österreichische Mannschaft einen Punkt ergattert hat am Donnerstag die Wiener Austria, die nun nach zwei Gruppenspielen bei vier Punkten hält. Die Wiener mussten sich am Donnerstag im Ernst-Happel-Stadion trotz Chancenplus gegen Viktoria Pilsen mit einem torlosen Remis begnügen. Zum ausführlichen Spielbericht.

