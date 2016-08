EL: Salzburg trifft auf Schalke, Austria auf AS Rom

MONACO. Die Auslosung für die die Gruppenphase brachte den österreichischen Vertretern durchwegs attraktive, aber keine unlösbare Gruppen ein.

Meister Red Bull Salzburg trifft auf Schalke 04, FK Kransodar und Nizza. Austria Wien bekommt es mit Viktoria Pilsen, dem AS Rom und Astria Giurgiu zu tun. Der SK Rapid Wien muss gegen Athletic Bilbao, Genk und Sassuolo (Italien) bestehen.

Die Auslosung der am 15. September beginnenden Fußball-Europa-League hat am Freitag in Monaco folgende Gruppen-Einteilung ergeben:

Gruppe A: Manchester United, Fenerbahce Istanbul, Feyenoord Rotterdam, Sorja Luhansk (UKR)

Gruppe B: Olympiakos Piräus, APOEL Nikosia, Youngs Boys Bern (Trainer Adi Hütter, Thorsten Schick), FK Astana

Gruppe C: RSC Anderlecht, AS St. Etienne, FSV Mainz (Karim Onisiwo), FK Qabala (AZE)

Gruppe D: Zenit St. Petersburg, AZ Alkmaar, Maccabi Tel Aviv, Dundalk FC (IRL)

Gruppe E: Viktoria Pilsen, AS Roma, FK Austria Wien, Astra Giurgiu (ROM)

Gruppe F: Athletic Bilbao, KRC Genk (BEL), SK Rapid Wien, US Sassuolo (ITA)

Gruppe G: Ajax Amsterdam, Standard Lüttich, Celta Vigo, Panathinaikos Athen

Gruppe H: Schachtar Donezk, SC Braga, KAA Gent (BEL), Konyaspor (TUR)

Gruppe I: FC Schalke 04 (Alessandro Schöpf), Red Bull Salzburg, FK Krasnodar (RUS), OGC Nizza

Gruppe J: AC Fiorentina, PAOK Saloniki, Slovan Liberec, Qarabag Agdam (AZE)

Gruppe K: Inter Mailand, Sparta Prag, Southampton, Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Gruppe L: Villarreal CF, Steaua Bukarest, FC Zürich, Osmanlispor (TUR)

