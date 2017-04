Dieses Spiel war kein Sieg des Fußballs

DORTMUND. Fußball als Zeichen gegen den Terror – unter dieses Motto versuchte man zumindest das Champions-League-Viertelfinale zwischen Borussia Dortmund und AS Monaco zu stellen. Das Ergebnis von 2:3 (0:2) für Monaco war reine Nebensache.

Bild: Reuters

Gelungen ist der Versuch nicht. Denn das Spiel war keine 24 Stunden nach dem Terroranschlag auf den Mannschaftsbus der Dortmunder in erster Linie vom Kommerz diktiert. Vor allem aber wurde am Mittwochabend Fußball gegen den Willen der Protagonisten gespielt. Zwar standen die Spieler von Dortmund geschlossen auf dem Platz. Aber nur deshalb, weil in diesem Moment niemand seine Mitspieler im Stich lassen wollte.

Dortmunds Trainer Thomas Tuchel gab bereits vor dem Spiel eine klare Stellungnahme ab. „Wir sind uns sehr ohnmächtig vorgekommen, als in Nyon (Sitz der UEFA, Anmerkung), bereits wenige Stunden nach dem Anschlag über uns entschieden wurde. Wir hätten uns gerne mehr Zeit gewünscht, um das alles verarbeiten zu können.“ Tuchel bestätigte auch die Unsicherheit im Team. „Einige stecken das lockerer weg. Andere sind nachdenklicher. Wir haben auch viele Familienväter.“

Noch zu Mittag hatte er allen Spielern freigestellt, ob sie bei dieser Partie dabei sein wollen. Die Spieler hatten die Nacht auf Mittwoch bei ihren Familien verbracht, ehe es zwei Stunden vor Anpfiff ins Stadion ging. Tuchel: „Wir sind in diesem Moment nicht Fußballprofis, sondern Menschen. Jeder hat das Recht, mit einem solchen Extremfall auf seine persönliche Art und Weise umzugehen.“

Eine Nachricht an Bartra

Bewegend waren vor allem die Szenen vor dem Anpfiff. „Mucha Fuerza“ – viel Kraft stand da auf den Aufwärmleibchen der Dortmunder neben dem Bild ihres verletzten Kollegen Marc Bartra zu lesen. Es war ganz still im ausverkauften Signal-Iduna-Park, als die ersten Takte der Fußball-Hymne „You’ll never walk alone“ zu hören waren. Vom Anpfiff weg war zu sehen, dass Dortmund den Schock der vergangenen Stunden nicht wegstecken konnte. Man fand lange Zeit nicht ins Spiel. In der 17. Minute hatten die Gastgeber noch bei einem vergebenen Foulelfer von Monacos Fabinho Glück.

Zwei Fehlentscheidungen

Danach kam es dafür umso dicker. Mbappes 0:1 (19.) war Abseits. Bei Sven Benders Eigentor (35.) zum 0:2 wurde der Dortmund-Spieler zuvor von einem Gegenspieler am Fuß erwischt. Erst nach der Pause stand die „echte“ Borussia auf dem Platz. Dembeles 1:2 (57.) war der gerechte Lohn. Es passte aber zum Dortmunder Abend, als Monacos Mbappe im Konter mitten in die stärkste Dortmunder Drangphase hinein das 1:3 erzielte (79.). Dank Kagawas 2:3 (85.) stiegen Dortmunds Chancen für das Rückspiel zumindest etwas.

Und doch waren nach dem Schlusspfiff wohl auch die Dortmunder froh, dass man jetzt endlich wirklich damit beginnen kann, die Ereignisse zu verarbeiten.

Borussia Dortmund - AS Monaco 2:3 (0:2).

Tore: Dembele (57.), Kagawa (84.) bzw. Mbappe (19., 79.), S. Bender (35./Eigentor)

"Mut und Courage gezeigt"

Lob für die Leistung seiner Elf gab es von Thomas Tuchel. "Die Sache ist nicht vergessen oder verarbeitet. Wir haben das Beste daraus gemacht. Die Mannschaft hat Mut und Courage gezeigt", sagte Dortmunds Trainer. Der Spielverlauf sei aber nie auf Dortmunder Seite gewesen.

Mittelfeldmann Nuri Sahin sagte nach dem Spiel: "Bis zum Anpfiff war bei mir alles im Kopf, nur kein Fußball. Was gestern passiert ist, wünsche ich niemandem. Wir haben erst Zuhause realisiert, wie viel Glück wir hatten. Ich weiß, dass der Fußball wichtig ist, aber wir sind auch nur Menschen."

Nach Abpfiff des Spiels sperrte die Polizei zeitweise Ausgänge, um verdächtige Gegenstände im Stadion zu überprüfen. Beamten waren zwei Rucksäcke und ein Roller aufgefallen, wie die Dortmunder Behörde am Abend über Twitter mitteilte. Spezialisten gaben nach kurzer Zeit aber Entwarnung.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema