100 Millionen für Sloweniens Torhüter?

KLAGENFURT. Fußball: Großes Griss um Jan Oblak, der (noch) bei Atlético Madrid spielt

Jan Oblak in Aktion Bild: Reuters

Slowenien, die Nummer 62 der FIFA-Weltrangliste, gastiert heute (20.45 Uhr) mit ein paar "alten" Bekannten in Klagenfurt. Im Mittelfeld zieht nach einjähriger Team-Pause der ehemalige Red-Bull-Salzburg-Legionär Kevin Kampl (jetzt RB Leipzig) die Fäden, Torgarant im Angriff ist Robert Beric, der im Sommer 2015 vom SK Rapid zum französischen Erstligisten AS St. Etienne wechselte. Der Marktwert des 26-Jährigen beziffert sich auf 3,5 Millionen Euro.

Damit steht Beric ganz deutlich im Schatten von Jan Oblak, der noch heuer zum teuersten Torhüter der Fußball-Geschichte werden könnte. Der 25-Jährige steht bis 2021 bei Atlético Madrid unter Vertrag. Mehrere Topklubs sollen bereit sein, im Sommer die festgeschriebene Ablöse von 100 Millionen Euro zu bezahlen. Zu den Interessenten zählen Chelsea, Arsenal, Liverpool und Paris SG.

Auf Nationalmannschaftsebene hat Oblak während der WM-Qualifikation, in der Slowenien in seiner Gruppe hinter England, der Slowakei und Schottland nur Rang vier belegte, Inter-Mailand-Keeper Samir Handanovic als Nummer eins abgelöst. Daran dürfte sich unter Teamchef Tomaz Kavcic, der heute sein Debüt gibt, nichts ändern. Oblak hatte unter Kavcic, der den ehemaligen Deutschland-Legionär Srecko Katanec beerbte, auch in der U21-Auswahl gespielt.

Heiß begehrt ist nicht nur Oblak, sondern auch Offensiv-Star Josip Ilicic. Der 30-Jährige ist einer der Garanten für den Höhenflug von Atalanta Bergamo in der Serie A. Der Tabellensiebente gewann am Wochenende 5:0 bei Hellas Verona, Ilicic erzielte dabei seine Saisontore acht, neun und zehn.

