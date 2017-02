0:3 - Für Leicester und Christian Fuchs wird es eng

LEICESTER. Für Englands Überraschungs-Meister des Vorjahres, Leicester City, wird es immer enger. Das Team des ehemaligen ÖFB-Teamkapitäns Christian Fuchs verlor gegen Rekordmeister Manchester United mit 0:3. Fuchs sah dabei in der 40. Minute die gelbe Karte.

Christian Fuchs im Duell mit Henrikh Mkhitaryan von Manchester United. Bild: Afp

Auch die Talfahrt des FC Liverpool geht weiter. Das Team von Trainer Jürgen Klopp verlor gegen Abstiegskandidaten Hull City 0:2. "Wir müssen die Kritik hinnehmen", sagte Trainer Jürgen Klopp nach der Partie, die die Zeitung "Express" als "schlechteste Leistung der Saison" bezeichnete. Er sei "wütend" angesichts des Resultats, sagte der frühere Dortmunder Coach. Liverpools Bilanz im Jahr 2017 ist alarmierend: Von zehn Pflichtspielen haben die Reds nur eines gewonnen, im FA-Cup gegen Viertligist Plymouth Argyle. Der Rückstand auf Spitzenreiter Chelsea beträgt 13 Punkte, auch die Qualifikation für die Champions League ist in Gefahr. "Nach einer Vorstellung wie heute brauchen wir darüber nicht zu reden", räumte Klopp ein.

Indes läuft es für Chelsea weiter ausgezeichnet. Im Londoner Stadtderby bezwang das Team von Trainer Conte Arsenal mit 3:1. Erster Chelsea-Jäger bleibt Tottenham Hotspur. Die Londoner besiegten am Samstag Middlesbrough knapp, aber verdient mit 1:0. Das Tor erzielte der englische Nationalstürmer Harry Kane in der zweiten Hälfte nach einem Foul per Strafstoß, der Oberösterreicher Kevin Wimmer erlebte die Partie von der Bank aus.

Tottenham-Coach Mauricio Pochettino will sich bei nach wie vor neun Punkten Rückstand auf die "Blues" nicht vorzeitig geschlagen geben. "Wir sind ein echter Mitbewerber und ein Team, das bereit ist, den Titel zu gewinnen", sagte der Argentinier. "Die Liga ist noch nicht vorbei. Das muss uns klar sein", warnte Chelsea-Trainer Antonio Conte. "Es sind noch 14 Spiele zu spielen und 42 Punkte zu holen."

