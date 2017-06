Blau-Weißer Trainerpoker: Runde eins ist vorbei

LINZ. 24 Kicker waren beim Trainingsauftakt von Fußball-Erste-Liga Klub Blau-Weiß Linz auf der Gugl dabei – lediglich der Cheftrainer fehlte noch.

Trainingsauftakt beim FC Blau Weiss Linz Bild: GEPA pictures/ Florian Ertl (GEPA pictures)

„Die erste Sondierungsrunde ist vorbei. Mit drei Kandidaten habe ich schon gute Gespräche geführt“, sagt Blau-Weiß-Sportchef David Wimleitner. Wenn es nach ihm geht, soll es zu keiner zweiten Runde kommen: „Ich glaube, dass unter den drei Kandidaten der richtige Mann dabei ist.“ Unter diesem Trio befindet sich wie berichtet auch Anifs Meister-Trainer Thomas Hofer.

Der blau-weiße Trainerpoker scheint also bald beendet zu sein. Spätestens am kommenden Montag soll der neue Coach das Training beim Stahlstadtklub aufnehmen. Am Montag war noch Co-Trainer Max Babler für die Leitung der Auftakt-Einheit zuständig. „Das kam natürlich überraschend, aber ich habe mit Klaus den Vorbereitungsplan erstellt. Deshalb war das kein Problem.

Während in der Trainerfrage noch alles offen ist, fehlen beim Blau-Weiß-Kader der kommenden Saison nur noch Mosaiksteinchen: Mit Manuel Hartl, Florian Templ, Manuel Krainz und Lukas Skrivanek waren beim Trainingsauftakt vier Neuzugänge schon dabei. Ammar Helac von OÖ-Ligist Donau Linz wird demnächst ebenfalls fixiert: Der 18-jährige Goalie soll das Tormann-Gespann mit Hidajet Hankic komplettieren, nachdem sich Christoph Binder auf Vereinssuche befindet und der Vertrag von Roman Brunner auslief.

Ebenfalls gestern nicht dabei war Tobias Pellegrini: Der Verbleib des Stürmers hängt von der Entscheidung des neuen Trainers ab. Patrick Schagerl (zuletzt Kapfenberg) und Siernings Alem Pasic durften sich als Testspieler beweisen. Für die Außenbahn hätte Blau-Weiß eigentlich Horns Nils Zatl am Zettel gehabt: Der 25-Jährige ließ das blau-weiße Vertragsangebot aber verstreichen, weil er auf ein Angebot des bulgarischen Klubs ZSKA Sofia wartet.

Schmidt startete mit Altach

In die Sommer-Vorbereitung startete auch Ex-Blau-Weiß-Coach Klaus Schmidt. In Altach nimmt der 49-jährige Steirer sein Projekt Bundesliga inklusive Europa-League-Qualifikation in Angriff. Bundesliga-Absteiger SV Guntamatic Ried beginnt am Mittwoch mit der Mission „Wiederaufstieg“ in die höchste Spielklasse, der LASK hat am Montag Trainingsauftakt.

