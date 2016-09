Blau-Weiß in Ried – oder doch in Wien?

RIED. Auf heute vertagt wurde die Entscheidung in der Cup-Causa rund um die Verlegung der Partie des FC Blau-Weiß Linz gegen den SK Rapid. Die für 26. Oktober angesetzte Partie gegen die Wiener kann bekanntlich nicht im Linzer Stadion ausgetragen werden.

Heute werden sich Ried-Manager Stefan Reiter und Blau-Weiß-Manager Roland Arminger über die Möglichkeiten und vor allem die Kosten unterhalten. Dass man im Innviertel über ein Cupspiel ohne den eigenen Verein an einem Feiertag keine Freudensprünge macht, ist klar. Dass man einen Verein in einer Notsituation nicht automatisch im Regen stehen lässt, ebenso. Und auch bei einem Rieder "Ja" zur Austragung ist noch immer die Kostenfrage zu klären. Nachdem man auch das gesamte Personal der SV Ried zahlen müsste und nicht die eigenen Leute mitnehmen könnte, wäre das natürlich eine ziemliche finanzielle Belastung.

Wien als mögliche Alternative

Um zumindest mehr Zuschauereinnahmen als im Innviertel zu lukrieren, ist aber auch ein Umzug nach Wien noch nicht ganz vom Tisch. Ein Platztausch mit einem Spiel im Allianz Stadion des SK Rapid ist zwar laut Cup-Regulativ strikt verboten. Eine Austragung der Partie in einem anderen Wiener Stadion – sprich bei den vor allem in der Fanszene freundschaftlich verbundenen Klubs Wiener Sportklub oder Vienna – wäre allerdings nicht verboten. Natürlich müssen die Rahmen- und Sicherheitsbedingungen passen. "Wir haben nicht viel Zeit, deshalb werde ich in den nächsten Tagen alle Schritte ganz genau mit dem ÖFB abstimmen. Uns wurde größtmögliche Kooperationsbereitschaft zugesichert", so Klubmanager Roland Arminger, der auch eine Antwort erhielt, warum zum Beispiel 2010 eine Partie um einen Monat vorverlegt wurde. "Damals lagen andere Gründe vor. Ich will mich aber gar nicht mehr mit Dingen aufhalten, die ich sowieso nicht ändern kann."

1 Kommentar (172) · 27.09.2016 17:34 Uhr von rips· 27.09.2016 17:34 Uhr Und da soll noch einer sagen, die Linzer Fussballclubs brauchen kein eigenes, ordentliches Stadion! Reißts die Gugl weg, verwertets da oben alle Gründe und bauts um das Geld ein neues Stadion, kann ja nicht so schwer sein. Da oben kostet der Quadratmeter vmtl. das 10-fache wie zB neben dem Uno-Shopping in Leonding. Antwort schreiben

