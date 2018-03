Königliche Garde vor Windsor Castle Bild: VisitBritain Reisen Sieben Schwestern und ein Trostpreis Prinz Harry und Meghan Markle geben sich am 19. Mai das Ja-Wort. Anlässlich der königlichen Hochzeit empfiehlt es sich besonders für Fans, auf den royalen Spuren des Brautpaares in und um London zu wandeln. Von Angela Böhm, 17. März 2018 - 15:00 Uhr

Die schöne amerikanische Schauspielerin und ihr Traumprinz, der Enkel der Queen – ein Märchen wird wahr und zur großen Realityshow. Schließlich heiratet ein US-Filmstar in eines der mächtigsten Königshäuser der Welt ein. Die britische Wirtschaft erwartet von diesem Ereignis einen zusätzlichen Umsatz von 585 Millionen Euro. Wir stellen die Schauplätze der jungen Liebe vor.

Windsor Castle

"Beschämt sei, wer schlecht darüber denkt." Das ist der Wahlspruch des englischen Hosenbandordens. Den soll König Eduard III. im 14. Jahrhundert auf Schloss Windsor gegründet haben, um die treuesten Ritter des Reiches an sich zu binden. Zur Mutterkirche des Ordens machte er im unteren Burghof die St.-Georgs-Kapelle. In der ist das Who’s Who der englischen Könige begraben. In dem gotischen Gotteshaus wurde Prinz Harry getauft und die zweite Ehe seines Vaters Prinz Charles mit Herzogin Camilla gesegnet. Im Mai tritt der Fünfte der englischen Thronfolge mit seiner Angebeteten dort vor den Traualtar. Im Herbst werden wieder die Hochzeitsglocken von St. George läuten – für Harrys Cousine Prinzessin Eugenie und ihren Verlobten Jack Brooksbank.

Seit der Restaurierung ist das "Wochenendhaus" der Queen mit seinen 800 Räumen, in denen seit dem Mittelalter 39 Monarchen residierten, als Museum geöffnet.

Kensington-Palast

Das Zuhause des künftigen Ehepaares liegt an Londons teuerster Straße. Ihre Nachbarn sind der indische Stahlmagnat Lakshmi Mittal, der russisch-amerikanische Oligarch Leonard Blavatnik und der Sultan von Brunei. Das Image des Palastes aus dem 17. Jahrhundert war lange angekratzt: "Tanten-Hügel" nannte ihn König Edward VII., der Onkel der Queen, weil die bucklige Verwandtschaft hier einquartiert wurde. Auch als "Trostpreis" wurde er verspottet. Nach ihrer Scheidung durfte Prinzessin Diana mit den Söhnen William und Harry in dem Backsteinbau wohnen bleiben. Den Ort ihrer Kindheit bauen die jungen Windsors nun zu ihrer Glücks- und Machtbasis aus: Prinz William hat sich mit seiner Familie in Apartment 1A eingerichtet. Prinz Harry und seine Meghan planen nach der Hochzeit den Umzug aus dem Nottingham Cottage ins Apartment 8&9. Das hatte Diana bis zu ihrem Tod bewohnt. In die prächtigen Staatsgemächer des Palastes darf auch das Volk einen Blick werfen und dort die berühmten Roben von Prinzessin Diana in einer Dauerausstellung bewundern und in zwei imposanten Gärten flanieren.

Kensington: das künftige Zuhause

Bild: VisitBritain

Wimbledon

Mit dem heiligen Rasen an der Church Road soll alles angefangen haben. Im Juli 2016 kam Meghan Markle nach Wimbledon. Arrangiert wurde der Besuch des ältesten Tennisturniers der Welt von Violet von Westenholz, der PR-Beauftragten des Modelabels Ralph Lauren. Die "Suits"-Schauspielerin hatte schon mit der Marke zusammengearbeitet, die die Linienrichter, Balljungen und Ballmädchen ausstattet. Violet und Harry sind Kindheitsfreunde. Erstere hat die beiden angeblich verkuppelt.

Wimbledon mit seinen historischen Bauten ist aber auch ein schmucker Vorort im Süden Londons. Die Faszination Wimbledon lässt sich mit einer Tour durch die Anlagen der legendären Sportstätte hautnah erleben, die auch einen Blick hinter die Kulissen wie die BBC-Fernsehstudios und die Presseräume gewährt.

Sussex

Als Hochzeitsgeschenk der Queen soll es für das Brautpaar ein Herzogtum geben. Damit wäre dann die royale Titelfrage geklärt. Denn: Meghan Markle kann keine Prinzessin werden. Diesen Titel gibt es nur, wenn man in die königliche Familie geboren wird. Britische Medien spekulieren, dass Elizabeth II. für ihren Enkel den Landstrich Sussex im Süden Englands vorgesehen hat. Aus Meghan würde dann die "Herzogin von Sussex".

Die sieben Schwestern, das spektakuläre Kliff in Sussex

Bild: Doug Harding

Damit bekäme das Brautpaar zur Hochzeit gleich sieben Schwestern. So werden die spektakulärsten weißen Kreideklippen an der stürmischen Küste zwischen Eastbourne und Seaford schon seit dem 17. Jahrhundert bezeichnet. Jede von ihnen hat einen eigenen Namen. Ihre herbe Schönheit soll Angreifer abgeschreckt und die Insel beschützt haben. Sie zählen zu den zehn Naturwundern in Großbritannien. Doch etwas stimmt nicht, wird jeder Besucher gleich bemerken. Es sind nicht sieben, sondern in Wahrheit acht Kuppen. Die zusätzliche Schwester hat sich, so fanden Geologen heraus, erst nachträglich durch Erosion gebildet.

Mahiki

Liebe geht durch den Magen. Mahiki, das bedeutet in der polynesischen Mythologie "Weg in die Unterwelt". Der liegt nur einen Steinwurf entfernt vom Kensington-Palast – und ist fast Familie: Jack Brooksbank, der Verlobte Prinzessin Eugenies, managte den Nobelclub mit Südsee-Feeling, in dem die jungen Royals gerne feiern. Die Getränke tragen klangvolle Namen wie "Lovers Cup". Eine "Schatzkiste" aus Brandy und Champagner öffnet sich für 140 Pfund und ist für acht Personen gedacht.

Eines der Lieblingslokale von Meghan Markle soll laut "Daily Mail" das "Bocca di Lupo" sein. Ein schicker Italiener, ein bisschen versteckt hinter dem Piccadilly Circus mitten in Soho. Für zehn Pfund gibt es dort einen großen Teller Penne mit Friarielli. Das ist ein leicht bitteres Blattgemüse, das früher in Neapel als Armeleuteessen galt. Ihr erstes offizielles Date hatte das Brautpaar im Dean Street Townhouse. Dort treffen sich die Kreativen aus der Film-, Mode-, Musik- und Kunstbranche auf plüschigen Samtsesseln in purpurnem Rot und royalem Blau.

Information

Windsor Castle: Mit dem Zug von London Waterloo oder London Paddington ist es eine knappe Stunde nach Windsor. Von März bis Oktober 9.30 bis 17.15 Uhr. Online-Check empfohlen, da an manchen Tagen die Burg geschlossen wird. Eintritt: 21,20 Pfund. www.royalcollection.org.uk/visit/windsorcastle

Kensington Palast: Kensington Gardens, März bis Oktober täglich 10 bis 18 Uhr.

Eintritt: 15,50 Pfund. www.hrp.org.uk

Wimbledon Law Tennis Museum: geöffnet täglich von 10 bis 17 Uhr. Tour: 25 Pfund. www.wimbledon.com

Seven Sisters Country Park: Von der Victoria-Station sind es zweieinhalb Stunden. Den Zug London-Eastbourne nehmen. In Lewes umsteigen nach Seaford. Dort in den Bus 12 od. 13 zum Country Park.

sevensisters.org.uk

mahikikensington.com

boccadilupo.com

deanstreettownhouse.com

