Hüttenwirt Clemens Unterdechler in Action, und im Hintergrund der Dachstein: der Gipfel des mit 2995 Metern höchsten „Oberösterreichers“ ist auch das Ziel des Dachstein-Rush. Bild: Unterdechler/www.lodge.at Reisen Rauf auf den Dachstein! Ein Berg, eine Hütte, ein Abenteuer: wie der Dachstein-Rush – mit dem Rennrad von Wels und den Tourenski in zwei Tagen auf den Gipfel – ist auch das normale Hüttenleben auf dem Krippenstein schon eine echte Herausforderung. Hüttenwirt Clemens wagt beides. Von Clemens Thaler, 04. Februar 2017 - 00:04 Uhr

Clemens Unterdechler (31) ist kein Freund leerer Worte, er zieht lieber den nächsten Tiefschnee-Schwung in die Landschaft. Der Hüttenwirt der Lodge auf dem Krippenstein (Obertraun) hat sich heuer vorgenommen, bei dem großen Abenteuer auf den Dachstein mit dabei zu sein: dem Dachstein-Rush.

Mit dem Rennrad 130 Kilometer von Wels nach Obertraun, dann 1600 Höhenmeter zu Fuß und auf Tourenski bis hinauf zum Krippenstein – seinem eigentlichen Wohn- und Arbeitsplatz. "Das ist außergewöhnlich." Deshalb will er beim Rush am 13. und 14. April dabei sein, der heuer von OÖN, skitourenwinter.at, Salzkammergut Tourismus, OÖ-Tourismus und der Stadt Wels als Partner präsentiert wird. Die Premiere fand 2015 statt. Das Finale folgt dann am zweiten Tag – mit der Besteigung des 2995 Meter hohen Dachsteins. Dort oben ist der Ausseer natürlich schon gestanden, aber nicht mit so vielen Rennrad-Kilometern in den Beinen.

Der legendäre Hüttenwirt

"Das wird eine Herausforderung", sagt der 31-Jährige, der seit 2008 gemeinsam mit seiner Frau Monika (30) die Lodge auf dem Krippenstein führt. Seine bessere Hälfte ist quasi auf dem Dachstein "geboren", denn sie ist die Tochter des legendären Hüttenwirts Toni Rosifka (71) auf dessen Konto zahlreiche Erstbegehungen im Dachsteingebiet gehen und abenteuerliche Geschichten, die auch heute noch gerne am Stammtisch erzählt werden. Jahrelang war er Hüttenwirt der Simony-Hütte und dann zuletzt der Lodge auf dem Krippenstein (2063 m). "Ich habe die Hütte quasi zu meinem 18. Geburtstag geschenkt bekommen", sagt Monika und schmunzelt. Die Lodge wurde 2004 in Holzblock-Bauweise aus heimischem Holz vom Krippenstein erbaut und ist ein Markenzeichen und beliebter Stützpunkt in der Freeride Arena Krippenstein. Tipp: der selbstgemachte Topfenstrudel. Auch die Teilnehmer des Dachstein-Rush werden die Nacht vor dem Gipfelsturm dort verbringen. Der Blick von der Terrasse auf den schneebedeckten Dachstein ist bei strahlendem Sonnenschein schwer zu überbieten.

Mit den Ski in den Kindergarten

Wenn man allerdings so wie die jungen Hüttenwirte nicht nur Gast auf der Hütte ist, sondern die meiste Zeit des Jahres auf dem Berg verbringt, birgt das Leben in der Höhe auch seine Herausforderungen. "Wir haben zwei Kinder, Matthäus ist drei Jahre alt und Katharina ist vier Jahre alt", sagt Monika. Die Logistik für den Kindergarten zu organisieren sei mitunter abenteuerlich. Untertags hilft sie ihrem Mann auf der Hütte, am späten Nachmittag fährt sie mit den Ski ins Tal und holt die Kinder vom Kindergarten beziehungsweise der Oma ab.

Der Weg zum Dachstein ist weit, dafür aber malerisch.

Bild: Thaler

Während Monika dann mit den Kindern im Tal im Haus in Bad Goisern schläft, bleibt Clemens auf der Hütte. Nur manchmal fährt er spätabends mit dem Skidoo noch zum Besuch ins Tal. Wenn die Seilbahn nicht mehr fährt, sind die Möglichkeiten noch stärker eingeschränkt. Am Wochenende und in den Ferien sind die Kinder immer am Berg. "Sie lieben das im Sommer heroben, mit Ziegen und anderen Tieren. Und im Winter Skifahren", sagt Monika. Das müssen sie auch ein wenig vom Papa haben, denn Clemens Unterdechler war auf dem Sprung zum Profi-Skifahrer und fuhr von 2003 bis 2008 im Europacup und B-Kader und hat zahlreiche Rennen gewonnen. "Es war mein Leben und ich habe alles dafür getan." Den ganz großen Sprung in den Weltcup hat er nicht geschafft, die Konkurrenz mit Hermann Maier, Stephan Eberharter und Co war zu stark. Aber, dass der Ausseer außergewöhnlich gut Skifahren kann, sieht man auf den ersten Blick. Zumindest eines ist sicher: Er wird beim Dachstein-Rush, der Schnellste sein, der wieder unten ist. So schnell und sicher fährt sonst keiner. Dass der Hüttenwirt staatlich geprüfter Skilehrer und Skiführer ist, versteht sich fast von selbst.

Der Retter auf dem Berg

Dieses Können ist auch schon so manchem auf dem Dachstein zu Gute gekommen, der sich verletzt oder verirrt hat und in Notlage geriet. Denn Unterdechler ist bei vielen Rettungseinsätzen oft der Erste, der da ist – noch vor der Bergrettung, weil er schon auf dem Berg ist. Gemeinsam mit Bergrettern hat er vor zwei Wochen einen Skifahrer per Seilwinde von der Seilbahn aus gerettet, der im Schneetreiben und Tiefschnee hoffnungslos verloren war. Hubschrauber konnte wegen des schlechten Wetters keiner starten. Beim Dachstein-Rush wollen Clemens und vielleicht auch Monika freiwillig in ein Abenteuer starten. "So ein Event bei uns auf dem Berg muss man unterstützen, eh klar", sagt Clemens.

Das Hüttenwirte-Paar Clemens und Monika Unterdechler vor der Lodge auf dem Krippenstein.

Bild: Thaler

"Nichts für Untrainierte"

Es geht ihm wie Veranstalter Hans-Peter Kreidl von skitourenwinter.at "um Sportsgeist und Kameradschaft in der einzigartigen Natur – nicht um die schnellste Zeit". Die Strecke führt zuerst mit dem Rennrad von Wels nach Obertraun (130 km) und von dort zu Fuß und dann mit Tourenski auf den Krippenstein – 2900 Höhenmeter sind insgesamt zu bewältigen,"nichts für Untrainierte". Die OÖN verlosen zwei Startplätze für das Abenteuer (siehe unten).

"Der Rush vereint auf wunderbare Weise zwei Dinge: Radsport und Wintersport", sagt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer von Oberösterreich Tourismus und bringt damit seine Unterstützung auf den Punkt. Als Höhepunkt wartet am nächsten Tag dann der Gipfel des 2995 Meter hohen Dachsteins. Einer der wichtigsten Faktoren wird das Wetter sein, das weiß auch Hüttenwirt Clemens. "Hier heroben ist zwar oft Sonnenschein, aber nicht immer." Er hat schon Tage auf der Lodge erlebt, an denen der Wind mit 197 km/h Orkanstärke erreicht hat, "das ist nicht mehr lustig", sagt Clemens und lacht.

Nach der Anstrengung hat man sich auf der Terrasse ein Bier verdient.

Bild: Thaler

Die beste Tourenzeit

Der 31-Jährige kennt den Dachstein und die Gegend heroben natürlich wie seine Westentasche und wundert sich manchmal, dass die Sportler die beste Tourenzeit nicht nutzen. Denn im April und oft auch nachdem die Seilbahn den Winterbetrieb eingestellt hat, sei die schönste Zeit. Da zieht er oft einsame Schwünge. "Das Skitourengehen wird bei uns nach der Skisaison immer wichtiger", sagt auch Pamela Binder vom Tourismusverband Dachstein Salzkammergut. Deshalb sei der Dachstein-Rush eine spannende Sache, wo man das Ganze mit einem Abenteuer verbinden kann.

Für Monika und ihren Mann ist es eine kurze Abwechslung, denn sie leben "quasi" auf dem Berg. "Ich freu’ mich schon wieder aufs runterfahren. Weil ich lieber Ski fahre als gehe", sagt Clemens und grinst.

Dachstein-Rush

Der Event: Am 13. und 14. April fällt der Startschuss zum Dachstein-Rush. Die Radstrecke führt 130 Kilometer von Wels nach Obertraun. Von dort kämpfen sich die Starter auf den Krippenstein, erst zu Fuß, später auf Skiern. Insgesamt sind 2900 Höhenmeter zu bewältigen. Die zweite Etappe führt am nächsten Tag zum Gletscher. Gesichert von staatlich geprüften Bergführern geht es über das ewige Eis. Als Höhepunkt wartet nach kurzen Kletterpassagen der 2995 Meter hohe Gipfel des Dachsteins. Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmer steht an erster Stelle, deshalb ist das Teilnehmerfeld auf 50 Starter begrenzt. Die OÖN verlosen auf nachrichten.at zwei Startplätze.

Alle Infos, Anmeldung und Details finden Sie auf: www.dachstein-rush.at

Die Lodge: Die Hütte auf dem Krippenstein bietet neben guter Küche auch 55 Schlafplätze und Zimmer in drei Kategorien. Alle Infos auf: www.lodge.at

Die Partner: Unterstützt wird der Dachstein-Rush von Oberösterreich Tourismus, Dachstein-Salzkammergut Tourismus, Wels Marketing & Touristik, www.lodge.at und den OÖN als Medienpartner.

Gewinnen Sie zwei Startplätze!

Zwei Startplätze für den Dachstein-Rush zu gewinnen! Von Wels aus in die Höhe: Das Frühjahr hat ein neues Highlight. Beim Dachstein Rush erleben 50 Sportler zwei Tage lang Sportsgeist und Kameradschaft in der einzigartigen Natur der Ferienregion Dachstein/Salzkammergut. 130 Kilometer auf dem Rad, 2900 Höhenmeter zu Fuß und auf Tourenski, zum Finale ein packendes Gipfelerlebnis auf dem 2995 Meter hohen Dachstein – stellen Sie sich der Herausforderung! Die OÖNachrichten verlosen als offizieller Medienpartner zwei Startplätze für das Rennen am 13./14. April 2017. Viel Glück!

Anmeldung Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, brauchen Sie ein

nachrichten.at-Benutzer-Konto.



Haben Sie ein nachrichten.at-Benutzer-Konto? Ja

Bitte melden Sie sich an, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Benutzername: Passwort:

Passwort vergessen »

Nein

Registrieren Sie sich kostenlos, um am Gewinnspiel teilzunehmen.



Ich bin einverstanden auch künftig über Aktionen der OÖNachrichten verständigt zu werden (postalisch, telefonisch, per SMS oder per E-Mail). Ich kann diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen.



Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname Strasse Stiege Stock Tür PLZ Ort Vorwahl / Telefonnummer / OÖNcard / Kundennummer (optional)

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 12 x 2?



Ich bin einverstanden auch künftig über Aktionen der OÖNachrichten verständigt zu werden (postalisch, telefonisch, per SMS oder per E-Mail). Ich kann diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, brauchen Sie einnachrichten.at-Benutzer-Konto.Haben Sie ein nachrichten.at-Benutzer-Konto?

Merken

Merken

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.