Das Glück ist eine Scheibe

Beim Scheibenschlagen werden kleine glühende Holzscheiben auf einer Anhöhe mittels langer Stangen über einem schräg aufgelegten Brett abgeschlagen, sodass sie – ähnlich Sternschnuppen – Richtung Tal fliegen.

Glaubt man dem Volksmund beziehungsweise einem bekannten Wienerlied, dann ist das Glück ein Vogerl. In der Gegend um Landeck in Tirol jedoch kommt das Glück brauchtumsbedingt in Form einer Scheibe geflogen – einer Birkenscheibe.

Jedes Jahr am ersten Sonntag in der Fastenzeit (heuer 5. März), dem sogenannten "Kas-Sunti", versammeln sich Jung und Alt auf der Trams oberhalb der Bezirkshauptstadt zum Scheibenschlagen. Mit einer glühenden Holzscheibe, die für jeden Einzelnen ins Tal geschlagen wird, soll dann dem Jahr 2017 in Sachen Glück nichts mehr im Wege stehen. So warten alle gespannt, dass die Feuerwehrmänner eine glühende Scheibe mit dem Haselstock über ein schanzenartiges Brett mit den Worten "Dia Scheiba, dia Scheiba, die will i iatz treiba! Schmolz in d’r Pfonna, Kiachla in d’r Wonna, Pfluag in d’r Erd, dass dia Scheiba weit außi geaht!" hinaus in die dunkle Nacht schicken. Während die Scheibe funkensprühend durch die Luft fliegt, wird ihr ein Name und die Hoffnung nach einem ganzen Jahr Glück mitgegeben.

Um dann das neu gewonnene Glück auch mit Familie und Freunden entsprechend zu feiern, gibt es zahlreiche "Kaskiachl-Standln", die die Kulinarik, sowie das Brauchtum nicht zu kurz kommen lassen. Wie der Name andeutet, handelt es sich dabei um eine Speise aus mit Bierteig überzogenem Käse, der im heißen Fett ausgebacken wird und eine Spezialität der Region darstellt. An diesen traditionellen "Standln" kann man dann auch mit einem Schnapserl auf das Glück 2017 anstoßen.

900 Jahre altes Brauchtum

Das Brauchtum des Scheibenschlagens wurde 1090 erstmals urkundlich erwähnt, damals hatte eine brennende Scheibe das Nebengebäude eines Klosters in Südhessen in Brand gesetzt. Heute wird das Brauchtum neben der Landecker Gegend noch in Vorarlberg und im Vinschgau in Südtirol praktiziert. Im Vorjahr hat es die UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe erhoben. Beim Scheibenschlagen werden fingerdicke Birkenscheiben mit 10 bis 15 Zentimeter Durchmesser und einem Loch in der Mitte angefertigt, die dann für jeden Anwohner rund um Landeck bereitstehen. Auch Gäste sind beim Scheibenschlagen auf der Trams willkommen.

Anmeldung: Für Urlauber werden bei vorheriger Anmeldung beim Tourismusverband TirolWest Scheiben bereitgestellt. Kontakt per Telefon: +43(0)5442 / 65600 oder E-Mail an info@ tirolwest.at

11. Jh.

Ursprung: Sonnwendfeuer, Funkenfeuer und Scheibenschlagen wurzeln alle in dem Glauben, die Natur gnädig stimmen zu können. Sie galten einst als unheilsabweisend und reinigend. Der glühende Himmelsball diente in der

bäuerlichen Gesellschaft als Kraft und Lichtquelle und sollte Wiesen und Felder zu Fruchtbarkeit verhelfen.

