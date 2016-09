Grieskirchner von Partnerbörsen-Bekanntschaft um 4845 Euro geprellt

GRIESKIRCHEN. Insgesamt 4845 Euro hat ein 36-jähriger Grieskirchner einer Frau, die er über eine Partnerbörse kennengelernt hat, überwiesen. Als ihm das Geld ausging und die angebliche Schottin trotz Versprechungen zu ihm kam, erstattete der Mann Anzeige.

Der Grieskirchner fiel auf eine Internet-Bekanntschaft hinein Bild: colourbox.de

Den Kontakt zu der Frau erhielt der Grieskirchner über die Partnerbörse www.badoo.com. Dort war die schöne Unbekannte mit dem Namen "Donella Hubert" registriert. Sie gab an, gebürtige Schottin und Studentin zu sein. In Texas studiere sie Geologie und mache ein Auslandssemester in Nigeria.

Das gemeinsame Glück schien schnell gefunden, die beiden vereinbarten, dass "Donella" so bald wie möglich zu dem Grieskirchner kommen werde, "um eine Familie zu gründen". Daher überwies der Mann in der Zeit von vergangenen Dezember bis Jänner insgesamt zwölf Mal seiner Angebetenen insgesamt 4.845 Euro.

Nachdem ihm das Geld ausging und sie noch immer nicht bei ihm war, stellte der 36-Jährige die Zahlungen ein. Als sich "Donella" vergangenen Donnerstag erneut meldete und versuchte, mit ihm Kontakt aufzunehmen, ging der Grieskirchner schließlich zur Polizei und erstattete Anzeige.

