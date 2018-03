„Kaufe nichts bei Türken“: Bürgerliste trennt sich von umstrittenem Mandatar

Nach Rassismus-Vorwürfen hat der Geschäftsführer einer landwirtschaftlichen Vermarktungsgemeinschaft sein Gemeinderatsmandat in Schlierbach zurück gelegt

Wels. „Ich kaufe nichts bei Türken“, schrieb der Geschäftsführer der IGV Österreichische Weidegans, Max G. dem Mitarbeiter einer Welser Baustofffirma mit bosnischen Wurzeln. Nach heftigen Reaktionen legt G. sein Amt als Gemeinderat einer Schlierbacher Bürgerliste zurück.

Bild:

Der Obmann der Bürgerliste, Martin Tragler, informierte heute Vormittag seine Mitglieder vom Rücktritt des Ersatzgemeinderats: „Aufgrund des Artikels in den OÖN habe ich ein Gespräch mit Max. G. geführt. Er hat seinen sofortigen Rücktritt von der Bürgerliste Schlierbach angeboten“, schreibt Tragler in einem Brief an die Mitglieder der Bürgerliste. Tragler habe den Rücktritt angenommen., „Weil wir in der Bürgerliste in keinster Weise ausländerfeindliche Aussagen und rassistische Haltungen akzeptieren.“ Man sehe Menschen mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge als Menschen mit Würde: „Viele von uns sind ehrenamtlich in der Integrationsarbeit engagiert“, betont der Bürgerlisten-Obmann.

G. habe sich bei ihm für seine diskriminierenden Aussagen entschuldigt. „Er hat einen sehr sehr schlechten Tag gehabt, an dem er dieses auch aus seiner Sicht diskriminierende Schreiben verfasst hat. „Er hat mir auch versichert, er sei in keinster Weise ausländerfeindlich. Ihm ist bewusst, dass er damit einen Menschen persönlich verletzt hat und er in diesem Moment seine soziale Einstellung und mitmenschliche Haltung verlassen hat.“ G‘s Entschuldigung sei ihm aufrichtig erschienen. Für dessen Einsatz in der Gemeinderarbeit bedankte sich der Bürgerlisten-Chef

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema