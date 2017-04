Wüstenrock aus Mali

WELS. "Voodoo Jürgens" Freitag zu Gast im Schl8hof.

Am besten ist es, wenn Musikbegeisterte am langen Osterwochenende gleich zwei Abende für Konzertbesuche im Alten Schl8hof reservieren.

Den Auftakt macht "Voodoo Jürgens" mit seinen Liedern in einschneidend-derbem Wiener Dialekt. David Öllerer heißt der in Wien lebende Künstler, der Freitag, 20 Uhr, in Wels zu Gast ist und Nummern im Gepäck hat, die an Wiener Beisl-Kultur oder an den "Kaisermühlen-Blues" erinnern. Die Lieder müsse man wirken lassen, damit Poesie, Sensibilität und Verstand einsickern können, schreibt eine Kritikerin. Karten gibt es bei Hermanns Art of shoes, im Cafe Straßmair und bei Moden Neugebauer.

Ebendort können auch Karten für den "Tuareg-Wüstenrock aus Mali" erworben werden. Unter diesem Titel kündigt das Schl8hof-Team für Sonntag, 20 Uhr, ein einmaliges Gastspiel an. Die Gruppe "Tamikrest" präsentiert Musik aus Sahelzone, Maghreb und dem Westen mit Einflüssen von Pink Floyd, Rachi Taha bis zum Flamenco.

