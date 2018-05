"Wir können mit wenig Aufwand in Syrien helfen"

WELS. Pfarrer Slawomir Dadas besuchte das kriegsgeschüttelte Land und erzählt von extremen Gegensätzen im Alltag.

Beispiel für etwas Normalität im vom Krieg zerstörten Syrien: Straßenhändler bieten Waren feil Bild: privat

Fünf Tage bereiste Slawomir Dadas, Pfarrer der Vogelweide und Obmann der "Initiative christlicher Orient" (ICO), die syrischen Städte Damaskus, Aleppo und Homs. Seit zweieinhalb Jahren konzentriert sich die ICO auf Hilfe für die Menschen im Kriegsgebiet – unabhängig ob sie Christen oder Moslems sind.

Obwohl weiter gekämpft wird, steht für Dadas nach vielen Gesprächen mit Syrern fest: "Die nächsten eineinhalb Jahre sind für sie entscheidend: Erhalten sie Perspektiven, um bleiben zu können, oder müssen auch sie andere Wege gehen?" Daher müsse die internationale Staatengemeinschaft den Aufbau der Infrastruktur organisieren. "Sie verdient seit sieben Jahren sehr gut an dem Krieg, beide Seiten werden mit Waffen beliefert!"

Hoffnung für kleine Betriebe

Auch eine andere Art von Hilfe ist notwendig. "Die Menschen brauchen wieder Arbeit, wir wollen Kleinstbetrieben helfen – mit Nähmaschinen, Pizza-Öfen, Hobelmaschinen, Schreibmaterial und ähnlichem. Um 15 Euro kann ein Baum gepflanzt werden – inklusive Bewässerung. Dann können die Leute Obst verkaufen oder es selbst verbrauchen", erklärt Dadas.

Derzeit bemühen sich Freiwillige, dass junge Syrier in Kleingruppen das nachlernen, was sie kriegsbedingt in der Schule versäumt haben. Für traumatisierte Kinder gibt es zusätzliche Hilfe. Bildung entscheidet über die Zukunft.

Junge Männer fehlen im Land

In Syrien fehlen aber junge Männer. "Das wird beim Aufbau des Landes ebenso zum Problem, wie bei Familiengründungen", ist Dadas überzeugt. Sollen die bei uns lebenden Flüchtlinge also wieder zurück? "Es kann nicht heißen, jetzt geht wieder heim und uns interessiert es dann nicht mehr, was ihr dort macht", sagt Dadas.

Akzeptieren verbliebene Syrier die Flucht ihrer Landsleute? "Viele verstehen sie, sagen aber: Wir freuen uns, wenn sie zurückkommen." Der Krieg hat Familienstrukturen zerstört. Damit wird auch die Altenbetreuung zum Problem.

Ein Leben in Parallelwelten

Bei der Reise wurde Dadas auch Zeuge von Bombenangriffen. "Wir hörten dumpf Explosionen und sahen dann Rauch aufsteigen." Als in seiner Nähe Schüsse abgefeuert wurden, fragte er besorgt einen Syrer: "Was ist das?" "Wahrscheinlich eine Kalaschnikow", lautete dessen unfreiwillig komische Antwort. Das kriegsgeschüttelte Land verblüfft mit extremen Parallelwelten: "Wir fuhren in Damaskus durch Stadtviertel, die völlig zerstört waren, kein Leben sichtbar, alles total still. Vielleicht 500 Meter weiter, gab es pralles Leben: Gut besuchte Cafés, Live-Musik, Gedränge auf den Straßen."

Die Syrer versuchen also trotz des allgegenwärtigen Krieges, einen Funken Alltag zu leben.

Wer helfen will, kontaktiert: slawomir.dadas@dioezese-linz.at oder ico@a1.net

