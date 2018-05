Wieder Brand in Welser Mehrparteienhaus: Bewohner warnte Nachbarn

WELS. Wieder ist in einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Lichtenegg ein Feuer ausgebrochen. Einem aufmerksamen Mieter ist es zu verdanken, dass sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten.

Die Feuerwehr Wels stand eine Stunde und 45 Minuten mit einem Löschzug und dem Atemschutzfahrzeug im Einsatz. (Symbolbild) Bild: FF Wels

Als der Mann das Feuer gegen 18 Uhr bemerkte, verständigte er noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte alle anwesenden Nachbarn. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der Mieter der betroffenen Wohnung war nicht im Haus, als der Brand ausbrach.

Die Feuerwehr Wels und das Rote Kreuz standen mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Über ein gekipptes Fenster verschafften sich die Feuerwehrleute mit einer Löschleitung unter schweren Atemschutz Zugang zur Wohnung im Erdgeschoß. Wie sich herausstellte, war das Feuer in einem Abstellraum ausgebrochen und hatte sich auf den Vorraum ausgebreitet.

Die Feuerwehr Wels konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Wegen des Rauches ist die betroffene Wohnung aber derzeit nicht bewohnbar. Gefahr für die umliegenden Wohnungen bestand nicht. Durch die Überdruckbelüftung der Feuerwehr und des baulichen Brandschutzes war das Stiegenhaus rauchfrei. Ersten Informationen zufolge wurden keine Personen verletzt, teilte die Welser Feuerwehr mit.

Rätsel um Brandursache

Die Brandursache stellt die Ermittler nun vor Rätsel. Als der Mieter gegen 18:25 Uhr eintraf, gab er an, dass er lediglich kurz Zuhause war, um einen Einkauf nach Hause zu bringen. Anschließend habe er die Wohnung gegen 16:10 Uhr wieder verlassen. Geräte habe er keine eingeschaltet, die Entstehung des Brandes könne er sich ebenfalls nicht erklären, da sich im Abstellraum überdies keine Elektrogeräte befinden. Die Ermittlungen laufen.

Erst am Dienstag mussten die Einsatzkräfte in Wels zu einem Brand ausrücken. In einer Wohnung im zehnten Stock eines Mehrparteienhauses war Feuer ausgebrochen, der Mieter sprang aus dem Fenster und schlug auf dem Gehweg auf. Für ihn kam jede Hilfe zu spät – die OÖN berichteten. Auch hier ist die Brandursache noch nicht geklärt.

