Wichtlstube-Chefin steht wegen ihrer Karriere im Rampenlicht

EDT. "Von der Lehre zur Unternehmerin": Frau in der Wirtschaft zeichnet Einzelhandelskauffrau Andrea Holzberger (31) als "Vorbild" aus.

Andrea Holzberger gilt als Vorbild. Bild: WK

"G‘lernt is g‘lernt!" – So nennt die Wirtschaftskammer-Organisation "Frau in der Wirtschaft" ihre jüngste Kampagne, um das Image der Lehre aufzupolieren. Dabei werden Unternehmerinnen vor den Vorhang geholt, die Karriere mit Lehre gemacht haben. Sie dürfen sich als "Vorbild" bezeichnen und erhalten eine riesige Urkunde.

Die Oberösterreich-Premiere dieser Auszeichnung gab es im Bezirk Wels-Land: Andrea Holzberger, Geschäftsführerin der Trachten Wichtlstube in Edt, erhielt bei einem Festakt diese Würdigung überreicht. Oberösterreichs Frau-in-der-Wirtschafts-Vorsitzende Margit Angerlehner überreichte die überdimensionale Urkunde und sagte: "Dass einem mit einer dualen Ausbildung alle Wege offen stehen, ist vielen nicht bewusst. Genau das wollen wir mit unserer Kampagne aber ändern."

Holzberger führt seit 2016 mit ihrer Schwester Cornelia Calandra die erfolgreiche Trachtenstube, die 1998 von ihrer Mutter Margarete in einem Bauernhaus in Stadl-Paura gegründet wurde. Noch im gleichen Jahr eröffnete die Familie ein Geschäft an der Hager-Kreuzung. Seit sechs Jahren firmiert das Unternehmen im ehemaligen Gebäude der Spedition Gartner in Edt.

Die Ausgezeichnete sagte nach der Ehrung: "Der Beruf als Einzelhandelskauffrau ist meine Leidenschaft, die ich durch das Aushelfen im Geschäft von Kindesbeinen an mitbekommen haben. Es gibt für mich keine bessere Bestätigung meiner Arbeit als zufriedene Kunden." Jungen Menschen, die vor der Berufswahl stehen, gibt sie folgenden Ratschlag: "Was man gerne macht, das lernt man leicht, das macht man gut. Und die Freude an der eigenen Leistung ist unbezahlbar."

