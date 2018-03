Wende im Stadtsaal-Streit: Spiegelfeld verkauft an Modehändler Stöcker

EFERDING. Gebietskrankenkasse soll in den Neubau einziehen – Gemeinderat stimmte mehrheitlich zu.

Der Streit um das Stadtsaalareal ist beigelegt, die beiden Grundnachbarn einigten sich. Bild: Maringer

Beim Streit um den ehemaligen alten Stadtsaal und möglichen Nutzungsvarianten gibt es nun eine überraschende Wende. Die Eferdinger Zweigstelle der OÖ. Gebietskrankenkasse (OÖGKK), die derzeit noch im Rathausgebäude untergebracht ist, soll in den Neubau einziehen. Betreiber des Projekts ist allerdings nicht Grundeigentümer Georg Spiegelfeld, sondern Modehändler Peter Stöcker. Der Schlüßlberger Schlossbesitzer und Unternehmer Spiegelfeld verkauft diesem einen großen Teil des Areals, das an die Liegenschaft von Stöcker angrenzt.

Der Modehändler wollte ja 2010 den Stadtsaal selbst kaufen, um sein Geschäft in der Innenstadt zu vergrößern. Die Gemeinde gab damals allerdings Spiegelfeld den Zuschlag. Stöcker siedelte sich daraufhin mit seinem Modehaus vor den Toren der Stadt an, dem Eferdinger Zentrum ging ein wichtiger Frequenzbringer verloren.

Spiegelfeld sollte ein Projekt zur Innenstadtbelebung entwickeln. Aus Sicht der Stadt ließ er allerdings die letzte Frist, ein baureifes Projekt abzuliefern, verstreichen und klagte ihn deshalb im Herbst 2016 auf Rückkauf des alten Stadtsaals. Die Stadt Eferding verlor den Rechtsstreit aber.

Alle an einem Tisch

Von den Gemeinderäten gab es bei der Sitzung Donnerstagabend mehrheitlich Zustimmung für das neue Vorhaben. Bürgermeister Severin Mair (VP) freut sich über die neue positive Entwicklung. "Alle Beteiligten können nach dem doch eher zerrütteten Verhältnis wieder auf vernünftiger Basis miteinander reden", sagt Mair. Er freue sich, vorbehaltlich der Zustimmung der Gebietskrankenkasse, auf einen wichtigen Frequenzbringer. Die Entscheidung fällt am Mittwoch in den Gremien der OÖGKK, so Pressesprecher Gregor Smejkal.

Nach dem Auszug der Gebietskrankenkasse aus dem Rathaus sollen dort die Bürgerservicestellen der Bezirkshauptmannschaft und der Stadtgemeinde untergebracht werden. "Das wäre österreichweit meines Wissens einzigartig. Der Bürger kann dann viele Dinge gemeinsam erledigen, wie den Pass oder den Führerschein beantragen, und bekommt dort auch gleich den Meldezettel", sagt Mair.

Georg Spiegelfeld spricht von einer Vernunftlösung, an der der Eferdinger Rechtsanwalt Hochleitner einen großen Anteil gehabt habe. "Die Gemeinde hat mit dem Gerichtsprozess eine Lösung lange erschwert." Der früheren Stadtregierung wirft er mangelnde Fairness vor. "Den jetzigen Bürgermeister nehme ich aus, er hat sich sehr bemüht", sagt Spiegelfeld. Zu Stöcker sei das Verhältnis bestens.

Stöcker beschreibt dieses zu Spiegelfeld als "ganz normal". "Seinerzeit habe ich ja nur Probleme mit der Gemeinde gehabt, weil sie an Spiegelfeld verkauft hat, mittlerweile sind einige Jahre ins Land gezogen und wir fühlen uns mit unserem Geschäft am Stadtrand sehr wohl."

Das Musikerheim, das von der Stadtgemeinde im alten Stadtsaal angemietet ist, bleibt vorerst bestehen.

