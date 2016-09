Welser Taxifahrer: "Scheiß Türken hören wir jeden Tag"

Ich liebe die Türkei, wir fahren dort alle auf Urlaub nach Bodrum und Alanya und wenn die Türken bei uns sind, dann ist das für mich das reinste "Urlaubsgefühl"! Wir haben genauso viele problematische Österreicher wie es auch problematische Türken gibt, nur der Thread hier im OÖN Forum bestätigt die Worte und die Anschuldigung von Ömer Özbalik und Günes Özgur. Wie nahe wir uns wirklich sind, zeigt auch der Name, denn unser großartige, unvergessliche, Arzt von Hallstatt und Obertraun hieß Dr. Balik und das bestätigt, wir Menschen sind alle eine Familie! Die Türken und Südländer, wie ich selber auch einer bin, sind besonders fesche Männer und haben enorme chancen bei den Frauen, das könnte eine gewisse Unsicherheit und Eifersucht bei den Österreichern auslösen. Die Internationalität in unserer Stadt Wels begeistert mich und es tun mir die Menschen so leid, die das nicht so empfinden können! Ich grüße in allen Sprachen unser Mitmenschen und da öffnen sich wie durch ein Wunder die Herzen!