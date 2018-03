Welser Stadtplanung: Die Politiker nehmen das Zepter wieder in die Hand

WELS. Wettbewerb von Architekten und Freiraumplanern verleiht Lokalbahnplatz neues Gesicht.

Nach dem offiziellen Ende der Informationsveranstaltung diskutierten Besucher noch mit Stadtrat Peter Lehner (r.) und Mitarbeitern der Stadtplanung. Bild: (Stadt Wels)

In einem OÖN-Interview im Herbst kritisierte Heinz Plöderl, Chef der oö. Architektenkammer aus Wels, die Stadtplanung: "Seit mehr als 20 Jahren fehlt die Gesamtentwicklung, die Rahmen vorgibt, die eine Stadt nachhaltig als attraktiven Lebensraum prägen...: Wels ist baulich von Investoren getrieben, die sagen: So viel will ich, dann schaut die Stadtplanung, was machbar ist, und korrigiert noch etwas. Wesentliche ... Konzepte fehlen."

Die Stadt nimmt nun von der objektbezogenen Planung Abstand – zumindest auf dem zwölf Hektar großen Areal für den städtebaulichen Ideenwettbewerb beim Lokalbahnplatz. Vor 100 Besuchern präsentierten Dienstagabend Planungsstadtrat Peter Lehner (ÖVP), Rupert Doblhammer, Ingo Fellinger und Wolfgang Pichler von der Stadtplanung Details.

Von 22 geladenen Teams mit Architekten und Freiraumplanern sind 18 im Rennen. Sie werden Ideen für Bebauung und Nutzung der Fläche bis ins Jahr 2050 vorschlagen. Wels will den Flächenverbrauch eindämmen und innerstädtisch Wohnraum schaffen – mit guter Lebensqualität. Dazu gehören Freiräume, klar definierte Flächen für Fußgänger, Radler und Autos (inkl. Parken). Rund um die Lokalbahn wurden vor mehr als 100 Jahren zahlreiche Firmen gegründet, viele sind bereits wieder Geschichte. Klar ist, das Stadtbild wandelt sich ständig. Nun sollen die Eckpunkte für die nächsten 20 bis 30 Jahre vorgegeben werden.

Eine neunköpfige Jury wird die Ideen bewerten. Die Projekte und der Gewinner werden bei einem Info-Abend präsentiert: Dienstag, 10. Juli, 19 Uhr, Stadttheater.

Bei Ingo Fellinger laufen die Fäden des Wettbewerbs zusammen: "Das Siegerprojekt wird zum Leitbild für die weitere Planung auf diesem Areal." Anhand dieser Rahmenbedingungen können einzelne Projekte realisiert werden.

"Bürger haben weiterhin Mitspracherecht – bei der Flächenwidmung, dem Bebauungsplan und im Bauverfahren", sagt Lehner. "Wir sind aber nicht mehr getrieben von Investoren, wir geben ihnen nun den Rahmen vor."

Beim Wettbewerb gibt es keine Einschränkungen zur Gebäudehöhe. Lehner: "Ob überdimensional gebaut wird, bleibt abzuwarten: Wir Politiker müssen das ja gegenüber den Bürgern verantworten."

Die wenigen Vorgaben für die Architekten-Teams: Das Kulturzentrum "Alter Schl8hof", der Minigolf-Platz und eine zeitgemäße Haltestelle für die Almtalbahn müssen erhalten werden. Denn die ÖBB sicherten den Stadtplanern langfristig den Betrieb der Lokalbahn zumindest bis Sattledt zu.

