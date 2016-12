Welser Polizei stoppte im Advent 30 Alko-Lenker

WELS/WELS-LAND/EFERDING. Die Exekutive beklagt: "Für viele ist Alkohol am Steuer weiterhin ein Kavaliersdelikt".

Allein in einer Adventnacht wurden in Wels 173 Autofahrer zum Alkoholtest gebeten. Bild: APA

Schwarzer Advent für blaue Lenker: In den drei Bezirken wurden in der Vorweihnachtszeit 30 Kfz-Lenker aus dem Verkehr gezogen, die alkoholisiert am Steuer gesessen sind. Den Rekordwert bei der Beeinträchtigung durch Alkohol hatte ein in Wels ertappter Autofahrer: "Er hatte 2,34 Promille Blutalkoholgehalt", sagt Stadtpolizeikommandant Klaus Hübner.

Mit seinen Kollegen hat er mehrere hundert Autofahrer im Advent zum Alkotest gebeten: Zwölf Lenker hätten nicht am Steuer sitzen dürfen: Fünf, weil sie zwischen 0,5 und 0,79 Promille Blutalkohol hatten, sechs waren über 0,8 Promille; ein Autofahrer war durch Drogen fahruntüchtig.

"Existenzen stehen am Spiel"

Während Hübner von einer durchaus positiven Entwicklung spricht, ist Chefinspektor Gerhard Schallmeiner vom Bezirkskommando Wels-Land nicht so erfreut: In den 24 Gemeinden seines Überwachungsgebietes wurden rund 500 Personen zum Test gebeten und dabei zwölf Alko-Lenker erwischt – sieben mussten den Führerschein abgeben (mehr als 0,8 Promille). "Für viele ist es weiterhin ein Kavaliersdelikt, alkoholisiert ein Auto zu lenken: Wenn dann ein Unfall passiert, sind alle schockiert." Vielen sei die Dramatik der Unfallfolgen nicht bewusst, sagt der Verkehrsreferent der Polizei: "Da stehen Existenzen auf dem Spiel – ganz abgesehen von dem unsäglichen Leid, das verursacht worden ist", sagt Schallmeiner.

Im Bezirk Eferding wurden allein bei einer Schwerpunktkontrolle zu Beginn des Advents sechs Alko- und ein Drogenlenker erwischt. "Einer hatte mehr als 1,6 Promille", sagt Chefinspektor Gerhard Groißhammer vom Bezirkskommando. Vier Personen mussten den Führerschein abgeben.

Dazu kamen noch 15 Anzeigen wegen Defekten an Fahrzeugen und 16 Organstrafmandate: "Sie werden ausgestellt, wenn Leute ohne Freisprecheinrichtung telefonieren oder nicht angegurtet unterwegs sind." Bis Weihnachten zog die Exekutive im Eferdinger Landl noch drei weitere betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr. Insgesamt wurden rund 150 Lenker zu einem Alko-Test gebeten.

Längst muss sich die Polizei bei ihrer Arbeit mit sozialen Medien auseinandersetzen. "Es dauert keine zwei Minuten, wenn wir wo kontrollieren: Dann sind die Leute via Facebook, WhatsApp oder anderen sozialen Medien vorgewarnt – aber auch das ist Prävention", sagt Groißhammer: "Viele glauben, dass nach einigen Minuten die Luft wieder rein ist: Wir kehren allerdings an unsere Kontrollpunkte zurück."

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar (4386) · 27.12.2016 06:49 Uhr von despina15· 27.12.2016 06:49 Uhr es sind mehr gefährder durch

alkohol unterwegs,

als ältere menschen die

fahrfehler machen!!!!!!!!!!! Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

