Welser Lebenshilfe-Werkstatt baufällig: Umzug in alte Thalheimer Raiba geplant

WELS/THALHEIM. Lebenshilfe baut Wohnheim und Werkstätte neu und bezieht in Thalheim Ersatzquartier.

Mehrere Lebenshilfe-Klienten arbeiten fix bei "Kellner & Kunz". Bild: Kellner & Kunz

Aufregende Zeiten stehen den Menschen mit Beeinträchtigung bevor, die von der Welser Lebenshilfe betreut werden. Das Wohnheim 1 in der Gabelsbergerstraße 2 in der Neustadt ist so baufällig, dass es nicht barrierefrei umgebaut werden kann. Es muss abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.

Dieser wird aber auf dem Areal der Lebenshilfe-Werkstätte in der Friedhofstraße 14 bis 16 realisiert. Denn auch die ehemalige Villa aus der Zeit um die Jahrhundertwende fällt der Spitzhacke zum Opfer. Zu kostspielig wäre ein Umbau in eine barrierefreie Werkstätte oder in ein ebensolches Wohnheim.

Auf dem Areal Friedhofstraße wird daher das neue Wohnhaus für 16 Personen (inklusive einem Kurzzeit-Pflegeplatz) errichtet.

Neuer Standort in Thalheim

Die 32 Mitarbeiter der Werkstätte siedeln daher ins ehemalige Raiffeisenbank-Gebäude mitten im Thalheimer Ortszentrum um.

"Das wird für einige unserer Klienten sehr stressig, denn bislang konnten sie ohne großen Aufwand vom Bahnhof direkt in die Werkstätte gehen: Jetzt müssen sie entweder mit einem Linienbus fahren oder wird richten einen Fahrdienst ein", sagt Peter Martin, der Leiter der Werkstätte in der Friedhofstraße.

Ursprünglich hätte der Handwerksbetrieb bereits im April siedeln sollen. Es spießt sich bei den Genehmigungen im Ersatzquartier. Außerdem braucht das Areal Friedhofstraße wegen der Wohnheim-Nutzung eine neue Widmung. "Das wird ‚Sondergebiet Bauland – soziale Einrichtung‘, erklärt Martina Gebetsroither von der Lebenshilfe Oberösterreich.

Vermutlich wird das Projekt im Herbst gestartet. Nach 14 Monaten soll das neue Wohnheim fertig sein. Wenn die Lebenshilfe-Klienten das Haus Gabelsbergerstraße 2 geräumt haben, fahren dort die Bagger auf. Die um die Jahrhundertwende errichtete, ehemalige Sonderschule – sie wird seit 1984 von der Lebenshilfe fürs Wohnen genützt – wird geschleift, dann die neuen Werkstätten gebaut.

Die Lebenshilfe investiert in die Neubauten je 1,6 Millionen Euro.

Jobs auch direkt bei Firmen

Aktuell betreut die Lebenshilfe 32 Klienten aus Wels, Wels-Land und Grieskirchen. Einige sind bei Industriebetrieben im Einsatz, wie Kellner & Kunz, andere arbeiten für Trodat, Spar, Entholzer-Fenster oder helfen bei der Grünanlagen-Pflege. "Durch die gute Konjunktur und die Tatsache, dass wir mitten im pulsierenden Wirtschaftsraum sind, haben wir glücklicherweise genügend Arbeit für unsere Klienten", sagt Martin.

