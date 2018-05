Welser Klubs vor dem Aufstieg: Hertha und FC Wels planen für Regionalliga

WELS. Liga-Konkurrenten Wallern und Oedt machen Weg frei für beide Welser Fußballvereine.

WSC Hertha (im Bild mit Franjo Dramac und Anton Mandusic) drängt in die Bundesliga. Konkurrent FC Wels reicht der Aufstieg in die Regionalliga. Bild: (Daniel Scharinger/Schuster)

Der Aufstieg beider Welser OÖ-Ligisten rückt in greifbare Nähe. Nach dem Verzicht von Wallern und Oedt spielt WSC Hertha in der kommenden Saison schon fix in der Regionalliga. Zuletzt hat auch der drittplatzierte Klub aus Wallern seinen Verzicht auf die Regionalliga bekannt gegeben. Das gibt dem FC Wels die Chance für den Aufstieg. Der Verein muss in drei verbliebenen Spielen noch drei Punkte holen, um den vierten Platz zu fixieren. "Wenn wir die Möglichkeit haben, sagen wir nicht nein", betont FC-Wels-Obmann Juan Bohensky.

WSC Hertha plant Durchmarsch

Für die Welser Fußballfans wäre ein Weiterkommen beider Mannschaften erfreulich. Die Stadtderbys locken ständig bis zu 2000 Zuschauer auf beide Welser Plätze. Während die Hertha die Regionalliga nur als Zwischenstation betrachtet, kann der FC Wels nach etlichen Abgängen nur schwer mithalten: "Wir setzen auf unseren Nachwuchs", lautet Bohenskys Devise. Ob sein Plan aufgeht, ist ungewiss. "Unserer Mannschaft fehlt für die Regionalliga die nötige Moral", kontert Trainer Davorin Kablar, dessen Vertrag zu Saisonende ausläuft und nicht mehr verlängert wird.

Ganz anders ist die Perspektive in der Mauth, der Heimstätte von WSC Hertha. Um professioneller zu werden, hat der Verein mit Stefan Wahlmüller und Emin Sulimani zwei Ko-Trainer engagiert. Die Verpflichtungen von Marco Weber (Junge Wikinger), Robert Pervan (Oedt) und Matej Vulic (FC Wels) gelten ebenso als fix.

Während der FC Wels in der Rückrunde vom Verletzungspech verfolgt war, drehte der Liga-Konkurrent im Frühjahr mächtig auf. "Wir waren in der Rückrunde die beste Mannschaft und sind zuversichtlich, dass wir auch in der Oberliga mithalten können."

Das sportliche Hoch des aktuellen Tabellenführers könnte auf lange Sicht zu einem infrastrukturelles Dilemma führen. Für Spiele in der zweiten und ersten Bundesliga ist die Mauth völlig ungeeignet. Im Gegensatz zur WSC Hertha verfügt jedoch der FC Wels über eine moderne Sportstätte, die keine Wünsche offenlässt. "Das neue Sportzentrum wurde ohne Wenn und Aber an den FC Wels verpachtet", bemängelt Andi Steininger. Der sportliche Leiter saß zuletzt mit Bürgermeister Andreas Rabl (FP) zusammen, um für die sportliche Zukunft seines Vereins zu planen: "Die Auflagen des Fußballverbandes umfassen 39 Seiten. Unser Platz ist definitiv nicht bundesligatauglich." Ein Wechsel an Spieltagen nach Wimpassing ist kompliziert, auch wenn der FC Wels dieser Variante zustimmt. Allein schon der Austausch von Sponsorentafeln sei in der Praxis kaum umsetzbar.

Kostenschätzungen, die Mauth bundesligatauglich zu machen, traut sich Sportreferent Gerhard Kroiß (FP) noch nicht zu. Ein gänzlicher Platzwechsel ist auch Steininger zuwider: "Das wäre so, als ob Rapid in Favoriten spielen würde und die Austria in Hütteldorf."

