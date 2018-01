Welser Feuerwehr bildet „couragierte Bürger“ aus

WELS.1000 Erwachsene und 1500 Schüler lernten im Vorjahr in der Welser Feuerwehrzentrale Hilfe zur Selbsthilfe.

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr!“ Daher versucht die Feuerwehr, jungen Menschen zu vermitteln, wie sie sich bei Bränden und in Notfällen richtig verhalten. Bei dem Bildungsprogramm „Gemeinsam.Sicher.Feuerwehr“ schrieb Feuerwehrkommandant Franz Humer vor mehr als sieben Jahren mit.

„Im Vorjahr besuchten uns 1500 Schüler der siebten und achten Schulstufe“, sagt der Feuerwehrchef. Einen ganzen Tag lang seien sie Gäste der Hauptfeuerwache. Sie würden richtiges Verhalten lernen, wenn es einmal brennt, können sich selbst bei der Brandbekämpfung versuchen und mit hydraulischen Rettungsgeräten Autotüren aufzwicken.

Deutsche kopieren Österreich

In mehreren deutschen Bundesländern wird das Bildungsprogramm der heimischen Feuerwehren aufgrund des guten Erfolges kopiert.

Auch 1000 Erwachsene „drückten“ 2017 in Wels die Feuerwehr- Schulbank – um Wissen in erster Löschhilfe zu erhalten. Für Humer ist der Erfolg sichtbar: „Im Vorjahr wurde ein Viertel aller Brände von Bürgern noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht.“

Besonders nach Unwettern läutet der Notruf 122 fast ohne Unterbrechung. „Wir helfen, wenn es im öffentlichen Interesse ist, wenn aber ein Baum in einem privaten Garten umfällt, ist das nicht unsere Sache“, sagt Humer und erinnert an Vorschriften aus anderen Ländern: „Bäume dürfen dort den Menschen sprichwörtlich nicht über den Kopf wachsen: Sie müssen so klein gehalten werden, dass sie auf dem eigenen Grundstück gefällt werden können und daher nie eine Gefahr für den Nachbarn darstellen.“ Die Schlussfolgerung für den Kommandanten: „Wir brauchen in unserer Stadt couragierte Bürger, die sich selbst helfen können, damit wir als Feuerwehr nicht bei jeder Kleinigkeit alarmiert werden.“

Mehr Einsätze durch Unwetter

Mehrmals zogen 2017 heftige Stürme über die Stadt hinweg. Daher stieg die Zahl der Einsätze auf 2414 (2016: 2046). Alarmausfahrten gab es 1343 (1104). Vor allem bei technischen Hilfeleistungen gab es ein Plus von 41 Prozent auf 847. Die Helfer registrierten 496 Feueralarme, tatsächlich hat es 151 Mal gebrannt; die Differenz sind Fehlalarme durch automatische Brandwächter. 246 Menschen wurden aus Notlagen gerettet, für 14 Personen kam jede Hilfe zu spät.

In Wels leisten derzeit 146 Männer und drei Frauen ehrenamtlichen Feuerwehrdienst. Nur an Werktagen zwischen 6 und 18 Uhr rücken in erster Linie elf Magistratsmitarbeiter und sechs Zivildiener aus. Bei größeren Schadensereignissen werden aber alle Freiwilligen zum Einsatz gerufen: „Das war im Vorjahr rund 40 Mal der Fall“, sagt Humer.

Einziger Wermutstropfen für die Helfer: Die Stadt hat den dringend notwendigen Neubau der fast 50 Jahre alten Feuerwache Pernau erneut verschoben.

