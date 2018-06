Welser Einkaufsgulden wird durch eine moderne Zahlungskarte ersetzt

WELS. Die Einkaufsmünzen behalten aber noch 30 Jahre ihre Gültigkeit.

Die Kundenbindung soll gestärkt werden. Bild: Wels Marketing

Die besonders als Geschenk beliebten Einkaufsmünzen, die in mehr als 300 Geschäften in Wels eingelöst werden können, werden von einer neuen Karte abgelöst. Ab November wird diese ausgegeben und die Welser Einkaufsgulden mit dem Konterfei von Kaiser Maximilian ersetzen.

Die neue Gutscheinkarte ist mit bis zu 400 Euro beladbar und kann über die bestehenden Bankomat- und Kreditkartenterminals in den Geschäften eingelöst werden. Das genaue Guthaben kann man ebenfalls über die Bankomatkassen-Terminals oder über die Website abfragen.

Gekauft werden können die Karten in Trafiken sowie in der Wels-Info auf dem Welser Stadtplatz. Diese können aber auch individuell via Webportal oder POS-Terminal beladen werden – der Kunde kann sich so seine Karte bei jedem teilnehmenden Betrieb wieder beladen.

Die Wels Marketing & Touristik GmbH, die IT der Stadt Wels, die Kaufmannschaft und die Welser Wirtschaftskammer arbeiten bei diesem Projekt zusammen, um die Kaufkraft sowie die Kundenbindung zu stärken.

Am Kartendesign, dem -namen und der Marketingkampagne wird derzeit gearbeitet, das neue Zahlungsmittel soll im Oktober präsentiert werden.

Einfachere Handhabe

Das neue System macht den teilnehmenden Betrieben die Handhabe wesentlich einfacher. Die Abrechnung erfolgt automatisch, kein Bargeld ist im Umlauf.

Die Welser Einkaufsgulden bleiben 30 Jahre lang gültig und können weiterhin eingetauscht werden. Nach der Übergangszeit erfolgt der Umtausch kostenfrei in der Wels-Info.

