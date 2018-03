Welscup blieb bis zum Finale spannend TVN gewann die Mannschaftswertung

WELS. Dafür holte der Skiklub Wels in Hinterstoder die Damen- und Herren-Gesamtwertung.

v.l.: Bernhard Humer, strahlende Siegerin Theresa Offenhauser, Gerhard Weiss, Gesamtsieger Johannes Gassner und Reinhard Lauterbach Bild: privat

Bis zum Saisonfinale spannend blieb der max.center-Welscup. Am Ende gewann der Skiklub Wels die Damen- und Herren-Wertung. Der Welser TVN holte sich mit 26 Punkten Vorsprung die Mannschaftswertung.

Das Abschlusswochenende der Rennserie in Hinterstoder war ein Herzschlagfinale. Nach dem Slalom am Samstag folgten am Sonntag noch zwei Riesenslaloms für die Erwachsenen und je ein Riesenslalom und Slalom für die Kinder.

Die erste Überraschung gab es am Sonntagmorgen für alle Rennläufer: Während in Wels "Schneegestöber" herrschte, schien in Hinterstoder bereits die Sonne. Also optimale Bedingungen für die von TVN und Union Stadl-Paura organisierten Rennen.

Bei den Kindern dominierten Lara Bacherer (Skiklub Wels) und Valentin Poschacher ihre Bewerbe und erzielten wieder Tagesbestzeiten. Bei den Damen und Herren verlief der Wettkampf bis zum letzten Rennen äußerst spannend. Nach dem vorletzten Lauf waren immer noch drei Damen und fünf Herren Anwärter auf die Gesamtsiege.

Bei den Damen holte sich schließlich Theresa Offenhauser (Skiklub Wels) mit einem Sieg im letzten Lauf die Gesamtwertung vor Alexandra Zemsauer und Anna Keppelmüller (beide TVN).

Bei den Herren gewann Johannes Gassner (Skiklub Wels) mit zwei Tagesbestzeiten. Alexander Oppeneder ist zwar punktegleich mit Johannes Gassner, durch die höhere Anzahl der Tagessiege ist allerdings Johannes Gassner Gesamtsieger und Oppeneder auf Platz 2. Simon Leitner platzierte sich auf Platz 3, nur 0,1 Sekunden fehlten ihm im letzten Rennen zum Gesamtsieg.

Bei den Mannschaftswertungen für die Kinder und die Gesamtwertung war der TVN mit 26 Punkten Vorsprung auf Skiklub und Union Eberstalzell nicht mehr einzuholen. Die Siegerehrung findet am 8. April um 10 Uhr im max.center statt.

