Wels ist bereit für Österreichs größte Herbstmesse

Messe schön und gut, wird auch sicher wieder lustig für Alt und Jung, aber grundsätzlich sandelt Wels ab und ist am Versinken im braunen Sumpf.



Ist aber auch kein Wunder: wenn sich der Bürgermeister jemanden in den Stadtsenat holt, der das Konterfei des Hitler-Stellvertreters Hess samt Huldigungsspruch an diverse Wände gesprüht hat, dann braucht er sich auch nicht wundern, wenn auf seiner Facebookseite ein Hass-Kommentar (in bemerkenswert schlechtem Deutsch) fordert, die SPÖ in Gaskammern zu stecken.



http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Hass-Posting-auf-Rabls-Facebook-Seite-wird-Fall-fuer-Staatsanwalt;art67,2326944



Man wundert sich schon jetzt, was im Umfeld der FPÖ alles möglich ist.... möge uns am 2. Oktober noch Schlimmeres erspart bleiben.