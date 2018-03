Wels: Musikalischer Vogel hat jetzt ein Zuhause

Wie aus "Lucy" "Luca" wurde und aus einem einsamen Vogel eine kleine Berühmtheit mit neuem Zuhause.

Lucy singt. Bild: https://www.facebook.com/FellnasenTierheimWels/

Happy End im Welser Tierheim: Der musikalische Nymphensittich, der dank eines Facebook-Videos zu einer kleinen Berühmtheit avancierte, hat jetzt eine neue Bleibe gefunden.

Der kurze Clip des gefiederten Heimbewohners, den die Tierfreunde vergangene Woche veröffentlichten, hat sich viral im Netz verbreitet – Die OÖN berichteten – und schließlich dazu geführt, dass sich jemand des fünfjährigen Vogels, der als einziger seiner Art im Tierheim ein recht einsames Dasein fristete, annahm.

Mehr als 18.000 Mal wurde der entzückende Auftritt binnen weniger Tage angeklickt, hunderte Likes und Shares gab es für das talentierte Vögelchen, das, wie sich herausstellte, doch keine "Lucy", sondern ein männlicher "Luca" ist.

"Waren selbst überrascht"

"Wir waren selbst überrascht, dass das Video so hohe Wellen geschlagen hat", heißt es von den Verantwortlichen des Welser Tierheims. Um den Sittich ist ein regelrechter Medienrummel entstanden, zahlreiche Radiosender kamen für ein "Interview" vorbei.

So auch die Kollegen von Life Radio, für die der Singvogel, gefeiert als "The Voice of Oberösterreich" den Titelsong der Kultserie "The Addams Family" anstimmte:

