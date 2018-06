Wels: Mopeddieb von Freund angezeigt, Gatschhupfer in der Traun gefunden

WELS. Ausgerechnet von einem Freund ist ein 21-jähriger Mopeddieb angezeigt worden. Die Polizei konnte den Burschen und das gestohlene Moped am Sonntagabend in Wels ausfindig machen.

(Symbolfoto) Bild: Weihbold

Gegen 18.10 Uhr meldete ein Anrufer der Polizei in Wels, dass in der Mozartstraße ein gestohlenes Moped stehen soll. Ein Freund von ihm hätte sich das Moped kürzlich unter den Nagel gerissen und würde jetzt damit herumfahren.

Als die Beamten den Freund - sie beschreiben ihn als "unsteten Burschen" - zur Rede stellten, gestand er den Diebstahl. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. Das gestohlene Moped geht zurück an den Besitzer.

Unabhängig von dem Vorfall wurde die Feuerwehr in Wels am Sonntagnachmittag gerufen, um einen "Gatschhupfer" aus der Traun zu bergen. Mit einem Kran konnten die Einsatzkräfte das Moped aus dem Einlaufbereich der Traun wieder an Land bringen. Danach übergaben sie es an die Polizei.

Foto: Matthias Lauber

