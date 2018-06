Wels: Dieser Eisverkäufer beweist Humor

Mit viel Selbstironie verarbeitet der Betreiber des Eissalons Costantin am Welser Stadtplatz, dass Italien erstmals seit 1958 nicht bei einer Fußballweltmeisterschaft dabei ist.

Groß war der Schock, als Italiens Nationalelf im November beim Qualifikations-Play-off-Rückspiel gegen Schweden nur ein torloses Remis schaffte und allen klar war: Die WM 2018 in Russland geht ohne den vierfachen Weltmeister über die Bühne, erstmals seit 1958.

Jetzt, zu WM-Auftakt kommt die Enttäuschung bei so manchem Italiener wohl wieder hoch – nicht so beim Betreiber des Welser Eissalons Costanin. Er hat mit einem witzigen Aushang an seiner Theke viele seiner Gäste und seiner Facebook-Fans zum Schmunzeln gebracht.

"Fußball-Weltmeisterschaft 2018: Liebe Gäste, für jedes Tor, das die italienische Nationalmannschaft schießt, bekommen Sie eine Kugel Eis gratis", steht da auf einem Zettel über der Eisvitrine. Da können die Gäste lange warten...

Die Kunden finden's witzig und legen auf Facebook gleich noch ein Schäuflein nach. "Und ich verdopple für jedes österreichische Tor", schreibt einer zu dem Beitrag.

Übrigens: Alle Infos rund um die WM gibt's immer aktuell auf nachrichten.at/wm

Das "Costantin" am Welser Stadtplatz wird in vierter Generation geführt. 1894 wurde der Salon, damals noch in Wien, vom Uropa gegründet. 1987 übersiedelte die Familie nach Wels. Eis wird bei Costantin jeden Tag frisch zubereitet. Viele Zutaten kommen aus der Umgebung. Wir verwenden weder Konservierungs- noch Farbmittel.

