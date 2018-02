Weil Anreize fehlen: Bereitschaft zur Mülltrennung lässt deutlich nach

WELS. In Wels-Land wird Plastik in Biomüll von den Entsorgern mit roter Karte sanktioniert.

Der Plastikanteil im Biomüll nimmt zu, während die Bereitschaft zur Trennung sinkt. Bild: colourbox

Fehlende Anreize und Ignoranz dämpfen die Bereitschaft zur Abfalltrennung. Diese Erfahrung machen in letzter Zeit sowohl Entsorger als auch Abfallberater. In vielen Gemeinden in Wels-Land setzen die Abfuhrbetriebe seit einigen Wochen auf Erziehungsmaßnahmen. Wer seine Biotonne mit sogenannten Fehlwürfen befüllt, wird mit einer roten Karte bestraft. Ein Informationsschreiben auf rotem Papier listet Gründe auf, warum die Tonne nicht entleert wird: "Unsere Fahrer verteilen auch gelbe Karten, wenn sich die Fehlwürfe in Grenzen halten", sagt Herbert Kamesberger von der Welser Abfallberatung.

Generelle Trennmüdigkeit

Eine generelle Trennmüdigkeit stellt man auch in der Welser Abfallverwertung (WAV) fest, wo jährlich rund 300.000 Tonnen Müll verbrannt werden. Betriebsleiter Günther Gruber ließ zuletzt drei Fahrzeugladungen zwecks genauer Analyse auskippen. Was er zu Gesicht bekam, hat ihn nicht überrascht: "In der Biotonne ist sehr viel Kunststoffabfall enthalten, auch Reiniger und Dosen wurden gefunden. Automatische Systeme filtern Störstoffe heraus. Dennoch muss sehr viel händisch aussortiert werden."

Statistisch gesehen wird in großen Mehrparteienanlagen mit hohem Migrantenanteil am wenigsten getrennt: "Viele Bewohner sind mit unseren Sitten und Gebräuchen nicht vertraut. Als Anleitung helfen Piktogramme nur bedingt", bedauert Gruber.

Wer trennt, spart Müllgebühr

Der Verzicht auf Hausbesorger in großen Wohnanlagen wirke sich negativ auf die Mülltrennung aus: "Wo sich Wohngemeinschaften einen Hausbesorger leisten, funktioniert die Mülltrennung besser. Dieser war früher in Wohnanlagen die graue Eminenz. Die Änderung des Hausbesorgergesetzes vor rund 15 Jahren war ein Schuss in den Wind", bekrittelt Kamesberger.

Eine höhere Trennquote erreichen die Entsorger nur mit finanziellen Anreizen. Kamesberger nennt als Beispiel die Gemeinde Buchkirchen, wo vor zwei Jahren ein neues Tarifsystem eingeführt wurde: "Nach dem alten System wurden die Biotonne und der Restabfall separat vergebührt. Haushalte ohne Biotonne waren die Gewinner. Seit der Einführung einer einheitlichen Gebühr ist der Restabfall um 14 Prozent gesunken", schildert Abfallberater Kamesberger. Die Änderung befeuerte den Trenneifer. Viele Buchkirchner bezahlen inzwischen weniger Entsorgungsgebühren als noch vor zwei Jahren.

Die Verwertung des Biomülls findet in privaten Kompostieranlagen und am Gelände der WAV statt. Der Kunststoffanteil im Biomüll ist auch entscheidend bei der Verwertung: "Wenn die Erde qualitativ schlecht ist, kann man sie nicht ausbringen oder verkaufen. Wir können sie dann nur zur Abdeckung der Deponie verwenden", sagt der Abfallberater.

WAV-Betriebsleiter Gruber räumt außerdem mit einem Mythos auf, wonach der Müllofen ausreichend Plastik benötige, damit er besser brennt. "Das Wahrheit ist, dass ein hoher Anteil an Plastikmüll den Verbrennungsprozess verlangsamt."

