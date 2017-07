WSC-Hertha vor Derby euphorisch: "Wir sind reif für die Regionalliga"

WELS. Bei Baunti-Cup am Samstag, 29. Juli, treffen die beiden Stadtrivalen aufeinander.

Neuerwerbungen des WSC Hertha: Franjo Dramac, Philipp Mitter, Marcel Hartl, Oliver Affenzeller, Danilo Duvnjak (v.l.) Bild:

Mit einem 6:1 Auswärtssieg gegen Sankt Martin schoss sich der WSC-Hertha bei einem Freundschaftsspiel warm fürs Stadtderby. Das erste Spiel des Baunti-Landescups bestreiten die beiden OÖ-Ligisten am Samstag, 29. Juli, im Mauth-Stadion (19 Uhr). Obmann Roland Golger verfolgt zu Saisonbeginn große Ziele: "Für uns steht in der kommenden Saison der Aufstieg in die Regionalliga im Vordergrund. Das Stadtderby ist eine wichtige Standortbestimmung."

Mit fünf Neuverpflichtungen startet Trainer Stefan Kuranda in den Herbst. Mit dem Innenverteidiger Danilo Duvnjak (25) wurde ein erfahrener Spieler aus Stadl-Paura geholt. Ebenso standen Ex-Donau-Goalgetter Oliver Affenzeller (21), Mittelfeldmotor Franjo Dramac (20) aus Gmunden, der Samareiner Philipp Mitter (23) sowie Nachwuchsteamspieler Marcel Hartl (20) auf dem Einkaufszettel des ambitionierten Aufsteigers der vergangenen Saison.

Lustige Wette der Obmänner

Rund um das Stadtderby am Samstag in einer Woche läuft eine lustige Wette. "Wenn wir gewinnen, muss FC-Wels-Obmann Juan Bohensky nach dem Spiel mit einem Doppelliter Bier in unserer Kabine erscheinen. Verlieren wir, bin ich der Pechvogel." Zudem müsse der jeweils andere am ersten Meisterschaftstag eine Kappe mit dem gegnerischen Emblem tragen.

Der FC Wels will gegen den Ligakrösus eine gute Figur machen: "Wir fahren natürlich ins Mauth-Stadion, um zu gewinnen", sagt Obmann Juan Bohensky. Topfavorit für den Aufstieg ist für Bohensky eine andere Mannschaft: "Oedt würde ich noch höher einschätzen. Danach kommt schon der WSC-Hertha, Wallern. Außenseiterchancen hat Gmunden." Sein Team sieht der Obmann in der kommenden Saison im sportlichen Mittelfeld: "Irgendwo zwischen Platz neun bis fünf werden wir uns vermutlich einreihen."

FC Wels mit zehn Neuzugängen

Im neuen Kader des FC Wels stehen zehn Neuzugänge. Alex Krumphals konnte Trainer Davorin Kablar vom Stadtrivalen loseisen: "Viele neue Spieler haben ihre Wurzeln beim FC Wels", betont Bohensky. Abgegeben wurden die Schmidl-Brüder Manuel (Oedt) und Tommy (Stadl-Paura).

Beim Stadtderby in der Mauth werden am 29. Juli bis zu 1500 Zuschauer erwartet. Zum Freundschaftsspiel am 22. Juli zwischen dem deutschen Bundesligisten Hoffenheim gegen CFC Genua in der Sportanlage Wimpassing (17 Uhr) rechnet man mit bis zu 2000 Zuschauern.

Der neue Sponsor der namenlos gewordenen Fußballarena wird laut Bohensky in den nächsten zwei Wochen präsentiert.

