WSC Hertha schießt sich zur Nummer eins in Wels

WELS. FC Wels erlitt zu Hause vor 1400 Fans gegen den Mitfavoriten der OÖ-Liga eine bittere 2:4-Niederlage.

Franjo Dramac trifft zum 4:1. FC-Wels-Goalie Philipp Bauer hat das Nachsehen. Bild:

Die WSC Hertha wurde am Freitag im Stadtderby gegen den FC Wels ihrer Favoritenrolle gerecht. Der Zweite in der OÖ-Liga landete auswärts im Sportzentrum Wimpassing einen ungefährdeten 4:2-Sieg. Zur Pause war die Mannschaft von Stephan Kuranda schon 3:0 in Führung gelegen.

"Wir hätten noch mehr Tore schießen können und haben speziell in der zweiten Halbzeit fünf hundertprozentige Chancen ausgelassen", sah der sportliche Leiter Andi Steininger seine Mannschaft in allen Belangen überlegen. Bereits in der vierten Minute verwertete Philip Mitter einen Eckball zum 0:1. Vor 1400 Zuschauern erhöhte Stefan Rabl zum 0:2 für die WSC Hertha. Den 0:3-Pausenstand fixierte Harun Sulimani. Nach der Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. In der Schlussphase gab es noch zwei Tore für den FC Wels durch Marco Radanovic (‘71) und Lukas Kragl (‘86) sowie eines für den WSC Hertha durch Franjo Dramac (‘84).

Die jugendlichen Schlachtenbummler der Auswärtsmannschaft ließen ihrem Temperament freien Lauf und beschädigten während des Spiels Teile der Bandenwerbung: "Das werden wir ihnen in Rechnung stellen", reagierte Obmann Juan Bohensky sauer.

Die sportliche Dominanz des Stadtrivalen sei aber unumstritten: "Wir wussten schon vor dem Spiel, dass es schwer für uns wird. Die WSC Hertha war besser, das müssen wir anerkennen. Unser Saisonziel ist eine Platzierung zwischen Rang fünf und neun. Wir mussten in sechs Spielen zwei Niederlagen hinnehmen. Gegen Oedt und WSC Hertha – beide sind Titelaspiranten." Die Derby-Schlappe hat Bohensky bereits abgehakt: "Wir hatten in der ersten Halbzeit die Hosen voll und mussten mit Manuel Langeder unseren Standardgoalie vorgeben. Der junge Philipp Baur hat trotz allem gut gehalten."

In der nächsten Runde muss der FC Wels auswärts gegen SV Wallern antreten. Die WSC Hertha empfängt zu Hause den Vorletzten FC Andorf.

In der Derby-Statistik hat die WSC Hertha nach fünf Spielen drei Siege auf dem Konto. Der FC Wels konnte nur einmal gewinnen. (fam)

