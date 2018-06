WAKS startet mit 23 kunterbunten Leckerbissen in den Kultursommer

WELS. Welser Veranstaltungsreihe ist erstmals fester Bestandteil des OÖ. Kultursommers.

Peter Kowatsch hilft Chansonsängerin Bernadette Schartner in die Jacke. Bild: WAKS

Zuletzt machte Peter Kowatsch Schlagzeilen als Welser Faschingskanzler und Anwärter für die Übernahme des Kornspeichers. Davon unbeeindruckt, widmete sich der Welser Kulturmanager seinem angestammten Metier, der Organisation des Welser Arkadenhofkultursommers (WAKS).

Mit der Festivaleröffnung beginnt am Freitag (29. Juni, 20 Uhr) die 13. Spielsaison. Es folgen 22 weitere Abende. Als Bestandteil des OÖ Kultursommers wird die Reihe erstmals auch landesweit beworben: "Das gibt uns frischen Schwung in der Vermarktung. Die Kartenanfragen sind bereits merklich gestiegen", sagt Kowatsch, der als Mitglied des Landeskulturbeirats ein neues Netzwerk auftun konnte.

Das Festival bleibt in der Region. "Grundsätzlich wollen wir regionalen Künstlern eine Plattform bieten." Das sei die wichtigste Säule des WAKS. Dazu passt der Satz von Goethes Faust, den Kowatsch in diesem Jahr als Motto wählte: "Ihr wisst, auf unsern Bühnen probiert ein jeder, was er mag."

Kurt Palm liest aus neuem Werk

Die Spielstätten sind stimmungsvoll und altbewährt. Der Stadtplatz-Arkadenhof an der Adresse Freiung 35 bleibt mit Ausnahme einer Autorenlesung im Pavillon in der Herrengasse die Hauptspielbühne. Das Festivalprogramm bezeichnet der Intendant als buntes Kulturfeuerwerk mit vielen Facetten. Weil am Minoritenplatz in nächster Nähe die Spiele der Fußball-WM übertragen werden, wählte Kowatsch großteils spiel- und damit störungsfreie Veranstaltungstage.

Unterhaltung und Spannung versprechen die Abende mit dem bekannten Autor und Regisseur Kurt Palm sowie Krimiautor Christian Hartl, die aus ihren neuesten Werken ("Strandbadrevolution" bzw. "Mord im Mühlviertel") lesen werden.

Erstmals steht mit Florian Freistetter, Mitglied der Science Buster und Gewinner des Salzburger Stiers 2018, Wissenskabarett am Programm (4. Juli). Das Duo "Die Männer" mit Wolf Gruber und Niko Formanek verrät mit viel Humor, was Frauen und Männer wissen sollten (7. Juli).

Der Schwerpunkt liegt traditionell bei der Musik. Diesen Eindruck unterstreicht auch das heurige WAKS-Plakat mit der Chansonsängerin Bernadette Schartner von "Arc en Ciel" auf dem Cover (3. August).

Wienerlieder von der Gruppe Weanagmüat Packl (31. Juli), Nashville-Soul von Shelia Michellé (13. Juli), Lieder aus der Schellackzeit mit den Movida Sisters (4. August) und die altbewährte Medley Folk Band (25. August) mit anschließender Whiskeyverkostung stehen am Programm.

Der Welser Sänger Günter Spitzer lädt mit Birgit Lehner und Katja Bielefeld zur "Night of Musical" (28. Juli). Mit Choropax (11. Juli) und Trink-Fest (26. August) stehen auch zwei Männer-Ensembles auf der Bühne. Georg Höfler und Sigi Mittermayr, die Gewinner des OÖN-Musikcontests "Lautstark" rocken am 27. August den Arkadenhof.

Kartenvorverkauf bei der Sparkasse und bei Wels Info am Stadtplatz 44

