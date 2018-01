Vor 20 Jahren war die Volksbank in der Pfarrgasse eine riesige Brandruine

WELS. Signalrakete verursachte in der Nacht zum 1. Jänner 1998 Schaden von 14,5 Millionen Euro

Bei Eintreffen der Feuerwehrleute stand die Bankzentrale bereits in Vollbrand – es gab nichts mehr zu retten. Bild: APA

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am 1. Jänner vor 20 Jahren wenige Minuten nach Mitternacht bei den Nachtschwärmern in der Innenstadt die Nachricht: „Die Volksbank steht in Flammen.“

20 Minuten war das neue Jahr erst als, als eine Nachbarin die Feuerwehr alarmiert: Eine Rakete sei auf dem Flachdach gelandet, nun nehme sie im dichten Nebel Feuerschein wahr.

Fünf Feuerwehren mit 110 Helfern und 27 Einsatzfahrzeugen sind wenige Minuten später zur Stelle. Sie können aber nichts mehr retten. Das Gebäude ist in Vollbrand, hineinzugehen ist viel zu gefährlich. Wenige Minuten später kracht bereits die Dachkonstruktion zu Boden.

Die Löschtrupps versuchen, das Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude zu verhindern. Das gelingt, die Volksbank-Zentrale aus dem Jahr 1971 ist aber völlig zerstört – 14,5 Millionen Euro (rd. 200 Millionen Schilling) Schaden, der durch eine Versicherung gedeckt ist. Der Inhalt des unversehrt gebliebenen Tresorraumes im Keller wird erst Tage nach „Brand aus“ in Sicherheit gebracht.

Die Bank mit ihrem damaligen Direktor Hans Mayr übersiedelt provisorisch ins Gebäude der Arbeiterkammer, später ins Berthold-Heim in der Rainerstraße und ins Kostka-Haus in der Schmidtgasse.

Die Vermutung, dass Teile des Gebäudes zu retten sind, weicht bald der Realität. Das gesamte Areal wird ein Fall für den Bagger. Im Herbst 2000 beginnt der Abbruch, die Bank kauft zur Roseggerstraße hin noch 1500 Quadratmeter dazu. Dann wird der Neubau nach Plänen des Innsbrucker Architekten Hanno Schlögl binnen zwei Jahren realisiert.

Die damals noch selbstständige Welser Volksbank investiert rund 15 Millionen Euro. Am 15. Juli 2002 wird der Neubau bezogen, Direktor Mayr sagt: „Wir freuen uns, dass 70 Prozent der Bauaufträge an unsere Kunden vergeben werden konnten.“ Die offizielle Eröffnung wird zwei Wochen lang im September zelebriert.

Ein Verursacher dieser Feuersbrunst konnte nicht ausgeforscht werden. Dass eine Signalkugel, die nach Notfällen im Gebirge oder auf Gewässern abgeschossen wird, Kunststoff-Kuppeldächer schmelzen lassen kann, bestreiten Experten nicht: „Es ist technisch möglich, hat sich aber erst nach Hunderten Versuchen gezeigt“, argumentiert ein Fachmann im August 1999 vor Gericht. Ein junger Welser – in der verhängnisvollen Silversternacht war er 19 Jahre alt – wurde verdächtigt, bei einer Feier mit zwölf Freunden die Rakete mit einem Magnesium-Phosphor-Gemisch abgefeuert zu haben. Von Bezirksrichter Manfred Hartmair wurde er freigesprochen: „Es ist ihm nicht nachzuweisen, dass die Leuchtkugel den Brand ausgelöst hat.“

