Von wilden, aber hilfreichen Frauen

ALKOVEN. Anton J. Ilk, früherer Pfarrer von Alkoven, dokumentiert die altösterreichische Sagenwelt.

Die Früchte einer mehr als 40-jährigen Forscherarbeit fährt der noch immer als Seelsorger im Bezirk Eferding tätige frühere Pfarrer von Alkoven, Anton Joseph Ilk (66), ein. Soeben ist der fünfte Band seiner Arbeiten über die „Zipser“ genannten, ursprünglich großteils aus dem Salzkammergut stammenden deutschsprachigen Siedler in der Region Marmaruresch erschienen.

Der Titel „Die Unsterblichkeit der Wildfrauen“ sagt schon, dass es sich bei den 200 mündlich überlieferten Geschichten vorwiegend um Märchen und Sagen handelt, aber auch Schwänke und Alltagserzählungen der altösterreichischen Holzfäller aus den nordrumänischen Waldkarpaten sind in Zipser-Dialekt und auf Hochdeutsch (mit Audio-CD) enthalten. Die Wildfrau ist ein beliebtes Erzählmotiv im Alpenraum gewesen, im Wassertal nannte man die feenhaften, schönen, weiß gewandeten und hilfsbereiten Wesen „Waldweibl“.

Bis 1947 waren die vor mehr als 200 Jahren in das rumänische Wassertal als Holzarbeiter ausgewanderten Salzkammergutler mehr oder weniger von der Außenwelt abgeschlossen. Erst dann wurde die Region Teil des nationalen Eisenbahnnetzes. In der Abgeschlossenheit, in der die Menschen lebten – einerseits die Holzarbeiter oft über Wochen im Holzschlag, andererseits die Familien in ihren kleinen Häusern, war das Erzählen ein wichtiger Teil des Lebens, sagte Ilk, der aus dem Wassertal stammt (ursprünglich kam seine Familie aus Ebensee).

Zeugen der Kultur dokumentiert

Schon in jungen Jahren hat Ilk die Geschichten aufgeschrieben, später hat er trotz Pressionen der kommunistischen Behörden auf Tonband aufgenommen und die Erzähler fotografiert. In den 1990er Jahren ging Ilk wie viele Deutschrumänen zurück in die Heimat seiner Vorfahren und wurde 1998 Pfarrer von Alkoven. Nebenher studierte er Europäische Ethnologie (Volkskunde) und promovierte über sein Spezialthema zum Doktor der Philosophie. (ach)

