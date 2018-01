Von Tierfreunden angelockte Wildvögel verschmutzen das Wasser der Traun

LAMBACH. Bürgermeister und Naturschützer warnen vor der Fütterung von Vogelschwärmen.

So lieb Schwäne auch sind: An der Traun in Lambach haben sich die großen Wildvögel zur Plage entwickelt. Bild: Symbolfoto: dpa

„Alle Jahre wieder dasselbe Problem“, reagiert Bürgermeister Klaus Hubmayer (SP) achselzuckend. Seine Sorge gilt den Vogelbeständen an der Traun. Sie würden sich durch vermehrte Fütterung massiv erhöhen, mit negativen Folgen für die Umwelt.

Entgegen der gut gemeinten Absicht schade das Füttern den Wasservögeln. „Die Tiere stoppen die natürliche Nahrungssuche und werden unnötig gemästet“, warnte Hubmayer in der jüngsten Ausgabe der Lambacher Nachrichten, dem Organ der Marktgemeinde. Die Wildvögel seien intelligent genug, sich bei jeder Jahreszeit ihr Futter selbst zu suchen, heißt es weiter.

Mehr als 100 Schwäne

Mehr als 100 Schwäne sowie ungezählte Wildenten und Möwen bevölkern jedes Jahr in der kalten Jahreszeit die aufgestaute Traun. Während die Population an Schwänen am Traunsee zurückgeht, ist sie in Lambach und Stadl-Paura im gleichen Ausmaß angewachsen. Mit negativen Folgen für die Umwelt: Das nicht aufgenommene Futter sinkt zu Boden, führt zur Fäulnis und lockt am Ufer lebende Ratten an. Die Schwäne tragen überdies zur Verschmutzung der Gewässer bei. Die Fäulnisprozesse im Wasser fördern das Algenwachstum, vermindern den Sauerstoff- und erhöhen den Nitratgehalt.

Mit mobilen Warnhinweisen mahnte die Stiftsgemeinde die Bevölkerung erstmals vor zwei Jahren zur Zurückhaltung bei der Tierfütterung. In der Folge versenkten Unbekannte die Tafeln in der Traun.

Nicht in Frage kommt für Hubmayer ein generelles Fütterungsverbot: „Ich unterscheide sehr genau zwischen Eltern und Großeltern, die mit ihren Kindern oder Enkelkindern im Wasser eine Semmel zerbröseln, gegenüber Mitbürgern, die schwere Säcke mit altem Brot und Gebäck zur Traun hinuntertragen.“

Vernunft walten lassen

Der Stadlinger Herbert Huss von der Bürgerinitiative Traun ist mit dem Lambacher Bürgermeister einer Meinung: „Es ist vernünftig, die Fütterungen auf ein erträgliches Maß einzugrenzen und Vernunft walten zu lassen. Die Leute sollten sich dessen bewusst sein, dass man den Vögeln mehr nutzt, wenn man weniger füttert, als umgekehrt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema