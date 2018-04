Volkshilfe servierte Suppe

WELS. Mahnung vor Armut am Tag der Arbeitslosen.

Laurien Scheinecker (v.l.), Petra Wimmer, Passantin, J. Reindl-Schwaighofer Bild:

Eine warme Suppe schenkte die Volkshilfe am Tag der Arbeitslosen mitten in Wels aus. Dabei erinnerte Johann Reindl-Schwaighofer von der Volkshilfe Wels-Kirchdorf an die weiterhin hohe Zahl von 4000.000 Arbeitslosen in Österreich trotz Hochkonjunktur: "Gerade jetzt müssen es wir uns leisten können, jedem Menschen eine Chance zu geben." Kritik übte der Volkshilfe-Vorsitzende an der Bundesregierung, deren Maßnahmen gegen eine aktive Arbeitsmarktpolitik gerichtet wären.

In Wels betreibt die Volkshilfe einen Sozialmarkt, in dem 800 bedürftige Mitbürger vergünstigte Nahrungsmittel kaufen können. Die Zahl der SOMA-Kunden habe sich in wenigen Jahren verdoppelt, betont Reindl-Schwaighofer. Maßnahmen zur Armutsbekämpfung fordert auch Nationalrätin Petra Wimmer (SP). (fam)

