Volksbegehren: Magistrat wird weiter gestürmt

WELS. Das Volksbegehren für ein Rauchverbot in der Gastronomie hält im Welser Rathaus die zuständigen Mitarbeiter auf Trab.

Am Freitag, Montag und Dienstag bildeten sich an den Vormittagen lange Schlangen vor der Eintragungsstelle. Drei Magistratsbedienstete waren pausenlos mit der Abwicklung beschäftigt. Am Dienstag ließ der erste Ansturm etwas nach, doch noch immer kamen Hunderte, um die "Don’t Smoke"-Initiative zu unterstützen. Viele arbeiten nur in Wels, wohnen aber außerhalb. Die Sympathisanten einer rauchfreien Gastronomie nahmen auch Wartezeiten von bis zu einer Stunde in Kauf. Schuld daran waren Serverprobleme im Innenministerium aufgrund des bundesweiten Ansturms. "Die Mitarbeiter mussten die Daten zwei- bis dreimal eingeben, bis sie genommen wurden", sagt Alexander Baczynski von der Pressestelle des Magistrates. Wie lange noch unterschrieben werden kann, hängt von den Initiatoren ab. 8401 Unterstützungserklärungen sind notwendig, damit das Volksbegehren eingeleitet werden kann. Die Erklärungen zählen für das Volksbegehren. Man muss also kein zweites Mal unterschreiben. Mehr als 200.000 Erklärungen waren es bis gestern.

