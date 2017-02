Vizebürgermeister hält Sprechstunde in der Sauna ab

WELS. Nackte Tatsachen will der Vizebürgermeister von Wels, Gerhard Kroiß (FPÖ), in seiner Sprechstunde von den Bürgern hören. Welcher Ort könnte daher für diesen Termin geeigneter sein als eine öffentliche Sauna?

Gerhard Kroiß Bild: VOLKER WEIHBOLD

Am Mittwoch, 15. Februar, lädt er daher Hitzköpfe zum Diskutieren dorthin ein. Die öffentliche Sauna sei "seit jeher ein guter Ort", um "zwanglos und frei von der Leber weg" Themen anzusprechen, meinte der begeisterte Saunageher Kroiß in einer Presseaussendung. So treffe man sich nächste Woche um 17.00 Uhr zuerst im Buffet des Welldorados, um Anliegen zu erörtern, anschließend bestehe in kleiner Runde beim Schwitzen die Möglichkeit, weiter zu diskutieren. Das Motto des Abends lautet: "Kein Blatt vor den Mund".

