Vier neue Operationssäle im Klinikum, Patienten fahren nach Eingriff heim

WELS. Land und Kreuzschwestern investieren in tagesklinisches Zentrum 8,45 Millionen Euro.

Timmerer (l.), Haberlander, Muhr, Voraberger und Saxinger in einem der vier Operationssäle des neuen tagesklinischen Zentrums Bild: müf

29.000 Operationen werden Jahr für Jahr im Klinikum durchgeführt. Bei mehr als 8000 Eingriffen können Patienten noch am gleich Tag das Spital wieder verlassen. Das spart einerseits Kosten. "Und immer öfter drängen Patienten nach einer OP rasch nach Hause", sagt Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP).

Diesem Umstand wird das neue 3000 m2 große tagesklinische Zentrum gerecht. In Haberlanders Beisein wurde der Neubau an der Flurgasse Freitag eröffnet. "In der Karwoche werden zwei alte OP-Säle im Stammhaus des Klinikums stillgelegt, dann in die vier neuen umgesiedelt", sagt Geschäftsführer Dietbert Timmerer. Nach Ostern beginnt der Betrieb. Täglich sind bis zu 24 Operationen (rd. 6000 jährlich) in allen Fächern geplant; ausgenommen sind Eingriffe in den Fachgebieten Frauen-, Kinder- und Augenheilkunde.

Patienten werden nach Untersuchungen in den Fachambulanzen über den Eingriff und die Art der Narkose in der Tagesklinik informiert und erhalten dann einen Termin.

"Wir haben sehr kurze Wege", lobt Pflegedirektorin Andrea Voraberger die Konzeption des Neubaues. Alle Räume sind ebenerdig. Operiert wird werktags von 7 bis 15.30 Uhr, spätestens um 19 Uhr können die Operierten den Nachhauseweg wieder antreten. "Natürlich muss eine Betreuungsperson dabei sein", sagt Voraberger.

Dass Patienten ungeplant dennoch stationär aufgenommen werden müssen, käme nur selten vor, sagt Thomas Muhr, der stellvertretende ärztliche Leiter des Klinikums: "Die Zahl liegt im einstelligen Prozentbereich. Und falls es doch Komplikationen gibt, steht uns das große Haus mit Intensivstation und all seinen Einrichtungen zur Verfügung."

Neubau mit einer Tiefgarage

Landesrätin Haberlander erinnerte daran, dass das Land 90 Prozent der Defizite in den Spitälern mit Steuergeld abdeckt. "Zur Verbesserung der Versorgung der Patienten nehmen wir aber auch bei Investitionen viel Geld in die Hand und haben von den 8,45 Millionen Euro 90 Prozent bezahlt."

Den Rest steuerte der Orden der Kreuzschwestern Europa Mitte bei. Gänzlich vom Spitalsbetreiber wurde die Tiefgarage unter der Tagesklinik mit 83 Pkw-Stellplätzen finanziert – Kostenpunkt: 1,95 Millionen Euro.

Der Neubau nach Plänen der Architekturbüros Weismann (Linz) und Caramel (Wien) wurde Ende September 2015 in Angriff genommen.

