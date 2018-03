Vier Einbrüche in einer Nacht: Tresor und Geld gestohlen

SCHLÜSSLBERG. Gleich vier Einbrüche innerhalb weniger Stunden haben vorerst unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch in Schlüßlberg sowie in Au verübt. Sie drangen in eine Bäckerei, zwei Vereine sowie in ein Geschäft ein und stahlen Bargeld sowie einen Tresor.

In der Bäckerei schlugen die Einbrecher ein Fenster ein, brachen die Kasse auf und stahlen Bargeld. In einem der beiden Vereine wurden insgesamt sieben Scheiben eingeschlagen und der gesamte Innere Bereich verwüstet. In dem Geschäft rissen sie zwei Möbeltresore heraus und stahlen einen davon.

Der Gesamtschaden bei den vier Einbrüchen kann noch nicht beziffert werden. Die polizeilichen Ermittlungen sind am Laufen.

