Viel Bewegung in Welser Innenstadt: Benetton öffnet, New Yorker macht zu

WELS. Leerstände in Wels sind durch intensiver Betreuung des Stadtmarketings zurück gegangen.

Heinz Jellmair, Projektleiter Wirtschaftsservice beim Stadtmarketing Bild: Donau Universität

Die Leerstände bei den Innenstadt-Geschäften sind in Wels in nur einem Jahr von 7,3 Prozent auf 3,5 Prozent gesunken. Die positive Entwicklung hat nach Ansicht von Insidern einen Namen: Seit dem 1. Juli 2015 verantwortet im Stadtmarketing mit Heinz Jellmair ein anerkannter Fachmann die Vermarktung unbesetzter Geschäftsflächen.

Die Zeiten, in denen ganze Häuserzeilen gähnende Leere vermitteln, sind vorbei. Kurz vor Weihnachten herrscht viel Trubel in den Welser Einkaufsstraßen. Die Innenstadt bewegt auch den Immobilienmarkt.

Am 20. Dezember öffnete im ehemaligen Thalia-Haus auf 420 Quadratmetern das italienische Modelabel "Benetton". Betreiber "Mc Fashion" ist Franchisepartner der Benetton Group Italien. Als Geschäftsführer firmiert Markus Hofstätter. Im Hintergrund agiert Andreas Giuliani.

Das Benetton-Kindergeschäft in der Ringstraße steht nun leer und soll schon bald vermietet werden: "Es gibt Verhandlungen mit einem Interessenten, der nicht aus der Textilbranche kommt", sagt Jellmair.

Die Benetton-Damenboutique in der Schmidtgasse übernimmt Susanne Schlager. Die Tochter des Hauseigentümers eröffnet die Modeboutique "Valerie" mit skandinavischen Marken.

Ein unerwarteter Abschied zeichnet sich an der Ecke Schmidtgasse/Ringstraße ab. Der New Yorker will sich in Wels aus strategischen Gründen nur noch auf einen Standort konzentrieren: "In der SCW zahlen sie weniger Miete und haben ihre Zielgruppe", bedauert Wirtschaftsstadtrat Peter Lehner (VP). Noch sei das letzte Wort nicht gesprochen, sagt Jellmair. Im Jänner werde weiter verhandelt. Hauseigentümer Carl Niedersüß war nicht erreichbar. Der deutsche Modekonzern mit Sitz in Braunschweig wollte sich dazu ebenso wenig äußern.

Neuer Schnellimbiss

In der Bäckergasse steht nach dem Auszug der Textilkette Bonita ein neuer Mieter bereits fest. Ein Linzer Gastronom plant unter dem Namen Buffalo Burger & Grill einen Schnellimbiss.

Das Juweliergeschäft Stockinger nimmt demnächst Abschied in der Ringstraße. In der ehemaligen Confetti-Boutique am Stadtplatz 43 hat Geschäftsführer Valentin Stockinger ein neues Geschäftslokal gefunden: "Dort verfügt er über ein Vielfaches der Verkaufsfläche", begründet Jellmair den Umzug.

Bewegung ist auch am Kaiser-Josef-Platz zu bemerken. Nach der Übersiedlung des Schuhhändlers Berndorfer auf den Stadtplatz wird bequemschuhe.at ins leer stehende Verkaufslokal einziehen.

